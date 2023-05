A RTVE Play Catalunya es pot recuperar la sèrie original de cinc capítols 'Ser mare'.

Diumenge 7 de maig, coincidint amb el dia de la Mare, podrem veure a La 2 el documental 'Soc mare' premiat recentment com a Millor Documental al Festival Iberoamericà de Caracas 2023. Les seves autores, les periodistes Anabel Abril i Cristina Hernández, rescaten les entrevistes sobre la maternitat fetes a cinc mares fa 38 anys: Carme Cases, Aurora Vialcanet, Anna Maria Garcia, Paquita Humet i Maria Mercè Marçal.

'Soc mare' és un documental de producció pròpia de RTVE Catalunya on es recupera un valuós material d'arxiu rodat en cinema. El film confronta les veus antigues (una de les preguntes era, precisament, com s'imaginaven el futur) amb les actuals, i es presenta com una ocasió per fer balanç de la seva experiència com a mares, o com a fills i filles.

També el pròxim dimarts 9 de maig a les 18 hores es farà un passi a la Biblioteca Francesca Bonnemaison de Barcelona (C/ de Sant Pere Més Baix, 7), a la sala Cuina, amb una taula rodona on participaran les mares protagonistes del documental, les autores i l'escriptora i periodista especialitzada en temes de maternitat, Eva Millet.

'Soc mare' és una recerca periodística sobre la maternitat que posa en valor el fons documental de RTVE i vol ser un homenatge de RTVE Catalunya a les mares en el dia de la Mare. A RTVE Play Catalunya es pot recuperar la sèrie original de cinc capítols 'Ser mare'.

A banda del reconeixement iberoamericà, el passat mes de març 'Soc mare' es va incloure en la secció oficial del Festival de cinema documental de gènere de Sòria, MujerDoc i ha estat seleccionat per participar al Cerdanya Film Festival el pròxim mes d'agost.