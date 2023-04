RTVE retransmetrà el concert 'EUROPAKONZERT - Concierto para Europa', un especial de la Filharmònica de Berlín a la Sagrada Família que cada any commemora l'aniversari i la unitat cultural d'Europa, en un lloc únic i icònic. Es tracta d’un concert excepcional per a RTVE, pel seu compromís amb la cultura i el servei públic, i que emetrà per La 2 i RTVEPlay. Aquest any, la periodista de RNE Marga Lluch serà la comentarista del concert.

TVE ja ha programat en diferents ocasions el ‘Concierto para Europa’ de la Filharmònica de Berlín: el 2022 i abans de la pandèmia el 2019, 2017, 2012 i 2011. En aquest darrer any el concert va ser una coproducció de RTVE al Teatro Real de Madrid.

El programa musical s’iniciarà amb la 'Simfonia número 25' en sol menor del cèlebre compositor Wolfgang Amadeus Mozart. A continuació, la Filharmònica de Berlín interpretarà 'Oració per Ucraïna', composta per l’ucraïnès Valentin Silvestrov i interpretada a cappella per l’Orfeó Català, un dels cors catalans amateurs de referència amb més de 125 anys d’història. El programa segueix amb el 'Rèquiem per orquestra amb cordes' del japonès T¿ru Takemitsu i després torna a Mozart amb els seus motets 'Ave verum corpus' interpretat també per l’Orfeó Català, i 'Exsultate, jubilate', per acabar amb la 'Missa de Coronació', en la qual la Filharmònica comptarà amb l’actuació dels quatre solistes internacionals que l’acompanyen en la gira espanyola: la soprano britànica Louise Adler, el tenor suís Mauro Peter, la contralt alemanya Wiebke Lehmkhul i el baix baríton croat Kresimir Strazanac.

Al seu interval, el programa també oferirà un documental per redescobrir la Sagrada Família en totes les seves dimensions, a través de l'exploració dels simbolismes de llum que transmeten les vidrieres acolorides i el concepte que amaga la façana, de l'obra mestra de l'arquitecte modernista català Antoni Gaudí. L'artista va concebre el monument com a instrument musical de dimensions colossals.

La Filharmònica de Berlín, fundada el 1882 com a orquestra autònoma, és considerada una de les orquestres més importants del món des de fa molt de temps. L'opositor rus Kirill Petrenko és el director titular de la filharmònica des del 2019. El repertori clàssic-romàntic, la música russa i els compositors oblidats injustament són els principals focus del mandat. La fundació Berliner Philharmoniker té el suport de l'Estat de Berlín i el Govern Federal Alemany.