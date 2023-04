Les escriptores Olga Merino i Marta Orriols i l'escriptor Juan Gómez Bárcena, l'actriu Zoe Stein i l'actor Dafnis Balduz, l'editora Laura Claravall, les cantautores Núria Graham i Maria Rodés, la documentalista i fotògrafa Laura Sisteró, la dissenyadora de catifes Lorena Canals, el fotògraf Mr. View i el Festival de Curts de Barcelona Filmets, han sigut els guardonats de la 25a edició dels Premis Continuarà. Aquests premis dolços, una rosa elaborada pel pastisser Yann Duytsche, són un reconeixement a professionals que han destacat als seus àmbits durant aquest any. S'han lliurat aquest vespre a l'Hotel Casa Fuster de Barcelona, punt de trobada de l'àmbit cultural i de la societat catalana.

En la setmana de Sant Jordi no hi podia faltar un reconeixement a la literatura. Ha rebut el Premi Continuarà 2023 l'escriptora i periodista Olga Merino, guardonada el passat desembre per la RAE a la Millor Creació Literària per la seva novel·la 'La forastera'.

També ha estat guardonada l'escriptora Marta Orriols, que acaba de publicar 'La possibilitat de dir-ne casa', i que ha tingut unes paraules pel programa 'Punts de vista': "Cada llibre que ha sortit m'ha convidat a passar pel seu plató per parlar llargament de les novel·les i fer-me sentir com a casa". Seguint amb el món de la literatura, ha estat premiat l'escriptor i crític Juan Gómez Bárcena que acaba de publicar 'Lo demàs es aire', el seu setè llibre i l'editora Laura Claravall d'Ediciones del Subsuelo que "ha agraït a RTVE la defensa que fa per la cultura promocionant-la i difonent-la per tot arreu". "Moltes gràcies per un premi que significa molt per una editorial petita", ha afegit.

Pel que fa a les arts escèniques, els premiats han estat l'actriu Zoe Stein i l'actor Dafnis Balduz. Zoe Stein ha explicat que va començar a la interpretació amb 9 anys i "m'agradaria donar les gràcies a tota aquella gent que ha estat al meu costat i m'ha ajudat a continuar en aquest camí tant com a actriu com personalment". Dafnis Balzduz que ha recollit el premi entre la funció de la tarda i de la nit de 'L'oreneta', ha tingut unes paraules d'agraïment per l'equip de l'obra i ha dedicat el premi al seu pare, mort recentment, i als seus dos germans, "les persones que fan que els moments difícils siguin millors".

Seguint amb el setè art, s'ha premiat a Filmets Badalona Film Festival en la seva 49a edició. Josep Viñeta, conseller delegat: "Un premi com aquest ens agrada molt, ens satisfà i ens ajuda a tirar endavant". També ha tingut unes paraules pel director de de RTVE Catalunya, Oriol Nolis per la tasca que està fent en la promoció de la cultura.

Pel que fa a la música, les artistes Núria Graham i Maria Rodés han sigut reconegudes amb el Premi Continuarà 2023. La cantant i compositora Núria Graham ha presentat enguany el seu àlbum 'Cyclamen', el seu quart treball, ha destacat que després d'estar tant de temps treballant en el disc "és un moment de celebrar i de continuar creant, que és el que ens fa seguir". Per la seva banda, Maria Rodés ha dedicat el premi a l'equip que hi ha darrere del seu últim treball 'Fuimos los dos'.

RTVE Catalunya també ha volgut premiar la documentalista i fotògrafa Laura Sisteró que ha explicat que "aquest viatge va començar fa set anys a Rússia, vaig estrenar l'any passat el meu primer llargmetratge 'Tolyatti Adrift' i premis com aquest m'encoratgen a seguir fent més pel·lícules".

El fotògraf Mr. View també ha rebut un reconeixement al seus treballs. I pel que fa al disseny, ha rebut el seu guardó la dissenyadora de catifes Lorena Canals.