El periodista de RTVE Goyo Prados ha obtingut Premi Alegría de Vivir de Ràdio i Comunicació. Els premis es van lliurar ahir en una gala celebrada a la sala Luz de Gas de Barcelona, organitzada per l'artista Lucrecia, que va exercir de mestra de cerimònies.

Goyo Prados, director i presentador del magazín del cap de setmana de RNE 4, ha estat mereixedor del premi de Ràdio i Comunicació 2023. "La veu de la ràdio que captiva", com l'ha definit el jurat, té una dilatada experiència com a periodista radiofònic en diversos mitjans. A RTVE Catalunya també va dirigir i presentar el programa 'Músics'.

L'onzena edició dels premis Alegría de Vivir ha distingit personalitats i entitats que han destacat per la seva trajectòria tant professional com personal, i per l'esperit positiu davant la vida. La sala Luz de Gas de Barcelona va ser l'escenari d'una gala organitzada per l'artista Lucrecia, mestra de cerimònies.

Altres guardonats van ser: la Revista Lecturas; Alfonso Arús, director i presentador d'Aruser@s; el duet Camela, format per Dionisío Martín Lobato y María de los Ángeles Muñoz Dueñas, creadors del gènere musical tecnorumba; el periodista i escriptor Víctor Amela; Christian Escribà i Patricia Schmidt; el creador Juan Carlos Mesa y la Gran Gala Drag Queen de Sitges 2023.

L'acte també va tenir un important vessant solidari i va donar a conèixer el projecte Un llapis per Ghana. La cerimònia, a més, va comptar amb diverses actuacions en directe acompanyades per l'artista Lucrecia.