'La gran aventura, dels Pirineus al Delta' la sèrie documental, conduïda i dirigida per Álvaro Sanz, s'emet els dissabtes al migdia a La 2 de RTVE Catalunya.

L'equip de 'La gran aventura, dels Pirineus al Delta' tenen el seu objectiu a tocar: traçar una nova ruta que uneixi el Prepirineu amb el Delta. L'equip ha de fer un últim esforç per treure energia d'on sigui i superar els últims obstacles que els separen de la meta.

Posta de sol en bicicleta, a 'La gran aventura' Juan Sisto

El darrer tram arrenca des de Benifallet, on el grup seguirà en bicicleta una via verda que arriba fins a Horta de Sant Joan. De camí, faran una aturada a les fonts termals de la Fontcalda per fer una capbussada i refrescar-se.

Es lleven a Arnes i enceten una nova etapa on els espera un divertit descens en barranquisme pel riu Canaletes, al Parc Natural dels Ports, dirigits pel guia de muntanya de l'expedició, el Jaume Baltà. Serà un dels pocs moments distesos del viatge, on tothom s'ho passa d'allò més bé fins que topen amb un ensurt final que dividirà, encara més, els membres de l'equip.

Barranquisme al riu Canaletes Juan Sisto

Per destensar l'ambient, l'Álvaro Sanz, el Maties Palau i el Juan Sisto aniran a veure una regeneradora posta de Sol. Des de dalt del Mont Caro, amb 1441 metres el punt més alt de les Terres de l'Ebre, ja albiren el final de la ruta, el Delta.

Abans d'assolir el darrer objectiu, encara hauran de resoldre alguns conflictes grupals que compliquen la ruta. Tot i això, quan comencen a veure els arrossars amb el mar al fons, l'espectacle els dona un darrer impuls per arribar al final, a la platja de la Marquesa.