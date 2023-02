El tenor Josep Carreras, a 'Històries del Liceu'

'Històries del Liceu', presentat per Albert Galceran, explica els moments més importants de la història del Liceu, però també el present del Gran Teatre. Els dissabtes a La 2.

A l'últim capítol, 'Històries del Liceu' fa un repàs extens a la trajectòria del tenor Josep Carreras, reconegut internacionalment. El programa recull el que han estat tots aquests anys de carrera dedicada al cant, a la lírica i al món de l’òpera, i trepitjant els grans escenaris del panorama internacional. Especialment el seu vincle vital i emocional amb el Liceu, on ja hi va cantar de petit i hi va debutar com a jove promesa, i apadrinat per grans veus, com ara Montserrat Caballé.

Albert Galceran parla amb Josep Carreras de les seves vivències, dels seus records, però també del present i de com veu el futur de l’òpera i les veus que actualment estan fent carrera.