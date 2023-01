'Aquí parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs, analitza l'actualitat parlamentària. El programa s'emet els dissabtes a les 20:30 hores al Canal 24horas.

Aquesta setmana, Lluís Falgàs, director i presentador d''Aquí parlem' entrevista Salvador Busquets, economista i director de Càritas Diocesana de Barcelona. El programa també analitza l'actualitat política i parlamentària de la setmana.

L'economista Salvador Busquets, s'asseurà aquesta setmana al plató d''Aquí parlem'. Lluís Falgàs conversarà amb el director de Càritas Diocesana de Barcelona sobre l'estat del tercer sector, què esperen dels pressupostos del 2023 i com els afecta la inestabilitat pressupostària.

L'espai dirigit per Lluís Falgàs, que arriba aquest dissabte al programa 600, també analitzarà l'actualitat política de la setmana marcada per les convocatòries de vaga de mestres, professors i sanitaris, i les negociacions per tancar els pressupostos entre Esquerra Republicana de Catalunya i el Partit dels Socialistes Catalans.