El mundo se acerca a un enorme salto tecnológico. Los avances en Inteligencia Artificial, en la investigación médica o en la búsqueda de nuevas fuentes de energía tendrán consecuencias en el desarrollo económico, en la política y en nuestro modo de vida. La serie documental ‘10.000 días’, un trabajo de los Servicios Informativos de TVE dirigido y presentado por el periodista Carlos Franganillo con la colaboración académica del Center for the Governance of Change de IE University, analiza los cambios que están por venir hasta 2050, las esperanzas y amenazas que conllevan, los obstáculos para gobernarlos y sus posibles efectos en la sociedad.

A lo largo de cuatro documentales, Carlos Franganillo entrevista a hombres y mujeres brillantes de todo el mundo que ya moldean el futuro en laboratorios de América y Europa, en universidades, empresas y centros políticos. El equipo ha viajado a 7 países: Groenlandia (Dinamarca), Estados Unidos, Reino Unido, Suiza, Bélgica, Francia y España. De Silicon Valley, donde se diseñan los nuevos sistemas de Inteligencia Artificial, a los fiordos del Ártico para apreciar los efectos más graves del cambio climático.

Presentación de '10.000 días'

La directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre, ha abierto la presentación a medios, celebrada en IE University, señalando que “el mundo se asoma a un salto tecnológico y en RTVE queremos ser testigos”.

Carlos Franganillo, director y presentador de la serie, ha explicado que se siente muy orgulloso como trabajador de RTVE. “Tenemos el privilegio de poder hacer estos proyectos”, ha dicho y ha explicado que la serie “nace de la idea de un viaje para ir a los sitios donde se están “cocinando” los grandes cambios y hablar con esas personas que lo están gestionando y los retos y desafíos que se plantean. Hemos tratado de presentar un futuro donde también hay esperanzas, y reflejar con realismo las opciones a los que se enfrenta y se va a enfrentar el ciudadano y abrir debates para afrontarlos”.

Josep Vilar, director de Informativos de RTVE, considera que la serie “es equiparable a lo que se puede ver en las grandes corporaciones europeas a las que miramos con envidia, pero hoy si ellos nos vieran, también sentirían esa envidia hacia nosotros”. Ha señalado además que es un trabajo personal de Carlos Franganillo, pero también es la suma del esfuerzo de RTVE. “Es muy RTVE, no solo por el rigor y la fuerza de Carlos, sino también por el conjunto de lo que es RTVE, medios técnicos con ese punto de alma”.

Irene Blázquez, directora del CGC de IE University, ha explicado que esta colaboración “ha supuesto una fantástica oportunidad para un centro de prospectiva como el CGC, cuya vocación es anticipar las grandes tendencias del futuro, ayudar a construirlo de manera ética y sostenible e informar óptimamente la toma de decisiones públicas y privadas sobre la gobernanza de las tecnologías emergentes”.

'10.000 días' está concebida como una serie documental con proyección internacional. Cada documental tiene una duración de entre 52 y 56 minutos. Elaborado con medios y personal de RTVE, está grabado íntegramente en 4K, en formato cine digital, y con los estándares de calidad de imagen exigidos por las plataformas de streaming internacionales. Es el primer producto de los Servicios Informativos de TVE desarrollado íntegramente bajo estas premisas técnicas y de calidad de imagen. La serie podrá verse en 4K en el canal TVE UHD, que se puso en marcha durante el Mundial, y también en el Botón Rojo de RTVE de las Smart TV que lo tengan habilitado en 4K.

Primer capítulo, ‘Del petróleo a las estrellas’ Gran parte del primer capítulo se ha rodado en Groenlandia, un territorio donde se explican muchas de las principales tendencias de cambio en el mundo. Allí se aprecia la aceleración del deshielo, la explotación de recursos minerales decisivos para la transición energética y la posibilidad de nuevas rutas de navegación, favorecidas por temperaturas más cálidas. El programa explora la lucha contra el cambio climático a través de la ciencia y la tecnología, acelerando la investigación de nuevas fuentes limpias. Entre ellas, la fusión nuclear. La serie accede a uno de los grandes proyectos científicos de nuestro tiempo: el reactor ITER que se construye en Francia con financiación de varios países para lograr energía ilimitada, imitando el proceso del Sol y las estrellas. Los protagonistas del capítulo son Sergey Paltsev, del Massachusetts Institute of Technology; Mariane Paviasen, ex ministra de Groenlandia; y Kristin Schild, de la Universidad de Maine. Carlos Franganillo y el equipo de '10.000 días'