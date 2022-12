A solo dos días del sorteo de la Lotería de la Navidad, su público más fiel ya se ha desplazado hasta el Teatro Real, el lugar que desde hace una década acoge uno de los eventos más ilusionantes y esperados del año. Este 2022 permitirá en su patio de butacas un aforo de 600 personas, y muchos prefieren pasar la noche en la calle antes que perderse el ansiado momento en el que los niños de San Ildefonso canten el Gordo.

Entre los primeros espectadores que hacen cola en las puertas del teatro se encuentra Manoli, una mujer de 85 años que desde 2012 no se ha perdido un sorteo extraordinario. En esta ocasión irá vestida de bola nieve, un disfraz que le están confeccionando sus hijas, pero en otros sorteos de la Lotería de Navidad se ha caracterizado del bombo de los premios o de árbol.

En años anteriores ha dormido en las puertas del Teatro y entraba en calor con un buen chocolate caliente de una churrería próxima, pero ahora esperará en la Plaza de Oriente solo la noche del 21 de diciembre, pues cuenta que su salud ya no le permite estar tanto tiempo a la intemperie.

Jesús es otro habitual de la cola del sorteo desde hace quince años, cuando todavía se celebraba en la calle Guzmán el Bueno, en la sede de Loterías y Apuestas del Estado, y le gusta mucho la idea de disfrazarse: "He venido de Fernando VII, de payaso y de brujo, pero el de Papa es el primero que repito porque es el que más me ha gustado", comenta.

Nueve años disfrazándose de obispo de la lotería

También con temática eclesiástica está Juan, que desde hace nueve años espera disfrazado de obispo de la lotería, porque, según comenta, tiene la ilusión de repartir muchos premios, sobre todo en su pueblo, Toral de los Guzmanes, y en León, que es donde vive.

Ha comprado 72 décimos de la Lotería de Navidad, "72 sueños" -dice emocionado-, y se está reservando para el Gordo de este año porque, como ya no hay covid, lo va a disfrutar a tope cuando le toque.

Juan duerme por la noche en la calle, abrigado con ropa térmica y mantas junto a otros compañeros como Mapi, quien para soportar el frío se va con el grupo a la churrería y toman chocolate, juegan a la pelota, cuentan chistes, cantan...

Mapi se unió al grupo hace siete años, pero esta es la primera vez que se disfraza: "De gasolinera, porque es que si no, no llego a Madrid desde Castellón, desde donde me traslado para presenciar el sorteo", señala.