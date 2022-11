'Pluriempleados', en 'Comando actualidad'

‘Comando actualidad’ acompaña a algunos de los cada vez más españoles que necesitan pluriemplearse para llegar a fin de mes: más de medio millón de trabajadores en nuestro país tienen al menos dos trabajos, el nivel más alto desde 2008. El 60%, cuenta con estudios universitarios. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? ¿Qué se gana o qué se pierde?

547.800 españoles tienen al menos dos empleos

Rocío es limpiadora de hogar. Su sueldo ronda los 1.000 euros al mes. Se levanta a las cinco de la mañana para llegar a su primer trabajo. Divorciada y con un hijo, hace cuentas: “Entre la hipoteca y la comunidad son 500 euros. La última factura de gas fueron 300 euros, a eso hay que sumar la comida… Si yo ganara 1.600 euros al mes, me iría a mi casa al acabar mi primera jornada”, cuenta Rocío mientras come un bocadillo en el coche para llegar a su siguiente trabajo. “Hace una década cobraba 900 euros así que no siento que hayamos ido a mejor.