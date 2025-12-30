'Increíble 2025' regresa el 1 de enero con los mejores momentos del año emitidos en RTVE

El 1 de enero vuelve a La 1, después del Concierto de Año Nuevo, ‘Increíble 2025’, el trepidante resumen de lo más divertido, impactante, tierno e interesante del mundo del deporte, la ciencia, la cultura, los animales y el espectáculo. Todo el contenido ha sido emitido en la programación de TVE a lo largo del año 2025.

La audiencia podrá ver sucesos como el traslado sobre ruedas de la iglesia de un pueblo de Laponia a tres kilómetros de su ubicación habitual, la persecución de un coche de policía a una ladrona que huía en silla de ruedas o la captura de los ladrones que robaron un váter de oro de un palacio británico.

‘Increíble 2025’, que con 19 años de emisión acumula una audiencia media del 16,5% de share, mostrará las imágenes más espectaculares del deporte, como la hazaña de Carlos Soria de coronar un ochomil con 87 años, el homenaje a Rafa Nadal en Roland Garros o la increíble victoria de Alcaraz en esa misma cancha. También recordarán a los más mayores en forma, como el ajedrecista más veterano del mundo, con 102 años, la abuela karateca o el corredor de encierros de San Fermín de 70 años.

El espacio para la ciencia y tecnología lo ocupará el ordenador cuántico más grande de Europa y los astronautas que fueron al espacio para ocho días y tardaron 9 meses en volver, entre otros. En este especial también habrá animales: una elefanta que se enfrenta a un cocodrilo que amenaza a su cría, un toro bravo que vive dentro de una casa conviviendo con toda la familia o el homenaje a la primatóloga Jane Goodall que falleció este año y fue entrevistada en ‘La Revuelta’ por David Broncano.

Todo ello sin dejar las curiosidades más sorprendentes y divertidas: un joven que triunfa con su negocio vendiendo porciones de tarta de queso a 99 céntimos o la calabaza más grande de España, de 1.200 kilos. ‘Increíble 2025’ recorrerá el mundo del espectáculo con influencers virtuales, Katy Perry en el espacio y algunas de las mejores actuaciones musicales del año.

Dirigido por Fernando Sanjuán y con la ayuda de todos los profesionales que, día a día, elaboran la programación de TVE, ‘Increíble 2025’ es un programa para empezar el año con energía, alegría y buen humor.