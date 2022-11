De la vall de Núria al pla de Boet

'Transpirinenca, la gran aventura dels Pirineus' s'emet els dissabtes al migdia a La 2 de RTVE Catalunya i és una producció de Descobrir, en col·laboració amb El Dorado.

Aquesta setmana, a 'Transpirinenca, la gran aventura dels Pirineus', els sis expedicionaris comencen a notar el cansament després de més d'una setmana caminant i hauran de prendre decisions. Quan ja són al pla del Boet, una tempesta enterboleix el final d'etapa.

Els sis aventurers de 'Transpirinenca, la gran aventura dels Pirineus' comencen a sentir-se esgotats, per això, al refugi de la Molina han de prendre una decisió sobre l'ascensió a Queralbs.

Les condicions meteorològiques dificulten el camí RTVE Catalunya

Quan són a tocar de l'Alt Pirineu els participants comproven que no estan sols, sinó que aquell espai l'habiten marmotes i cabirols. L'aventura no sols és el camí, sinó les persones amb qui et relaciones. A la Feixa el grup coneix l'encarregat del refugi, un noi que amaga una història de superació personal i de vitalitat que els impacta.

Després d'una setmana, els participants comencen a sentir la pertinença al grup RTVE Catalunya

A l'estany de Malniu arriba l'hora de plantar tendes i dormir al ras per primera vegada. Una nova experiència que els permet viure la naturalesa al cent per cent. Però la naturalesa és imprevisible: la neu sorprèn el grup en l'ascensió i una forta tempesta al pla de Boet converteix l'aventura en un malson per als aventurers.