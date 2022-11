L'eurodiputat Jordi Solé, aquesta setmana a 'Aquí parlem'

'Aquí parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs, analitza l'actualitat parlamentària. El programa s'emet els dissabtes a les 20:30 i els diumenges a les 19:30 hores al Canal 24horas.

'Aquí parlem' rep aquesta setmana Jordi Solé. Lluís Falgàs, director i presentador de l'espai d'informació política d'RTVE Catalunya, entrevista l'eurodiputat d'Esquerra Republicana de Catalunya. El programa també analitza l'actualitat política i parlamentària de la setmana.

El vicepresident del grup dels Verds – Aliança Lliure Europea, Jordi Solé, s'asseurà al plató d''Aquí parlem'. Lluís Falgàs conversarà amb l'exalcalde de Caldes de Montbui i membre d'Esquerra Republicana de Catalunya sobre temes internacionals que afecten Catalunya i sobre les possibilitats reals que el català sigui oficial a la Unió Europea després que la comissió d'Afers Estrangers del Senat ho refusés.

L'espai dirigit per Lluís Falgàs també analitzarà l'actualitat política d'una setmana en la qual Francesc de Dalmases ha comparegut en la comissió de l'Estatut del Diputat per verificar si va incomplir el codi de conducta dels parlamentaris i en què els republicans continuen buscant aliances per aprovar els pressupostos del 2023.