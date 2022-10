'Aquí parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs, analitza l'actualitat parlamentària. El programa es torna a emetre els diumenges a les 19:30 hores al Canal 24horas.

Aquesta setmana a 'Aquí parlem', Lluís Falgàs entrevista Manuel Szapiro, director de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona per Catalunya i Balears. Amb ell comentarà les relacions entre Catalunya i les institucions europees, i dels fons Next Generation EU. També parlaran de la crisi energètica que es viu a Europa pel bloqueig del govern rus com a conseqüència de la guerra a Ucraïna.

L'espai dirigit per Lluís Falgàs també analitzarà l'actualitat política d'una setmana en què s'ha visualitzat la feblesa del nou govern. L'executiu no va poder tirar endavant la Llei d'estadística redactada per l'equip de l'exconseller Giró i té dificultats per aprovar el pressupostos. També tractarà la crisi generada per la destitució de Josep Maria Estela al capdavant dels Mossos d'Esquadra i la propera compareixença del conseller Elena per donar-ne explicacions.