'Hotspots' és una sèrie documental sobre algunes regions de la Terra que tenen una gran riquesa d'espècies vegetals i animals, produïda per RTVE i Terra Incognita docs.

La sèrie documental 'Hotspots' arriba al final amb un capítol centrat en 'El Mediterrani'. El punt calent de biodiversitat mediterrani és el segon més gran del món i inclou, entre altres territoris, la península Ibèrica.

El linx ibèric és endèmic de la península Ibèrica RTVE

Molts dels ecosistemes van assolir un equilibri fa molt de temps amb l'activitat humana dominant els paisatges. Tot i això, aquest delicat equilibri es troba en un estat precari. Precisament les principals amenaces per a la conservació de la biodiversitat regional són la pèrdua, la fragmentació i la degradació de l'hàbitat, la contaminació, la sobreexplotació dels recursos i les espècies invasores introduïdes, entre d'altres.

El falcó marí habita les costes i les illes mediterrànies RTVE

Al capítol 'Mediterrani' de 'Hotspots' veurem com olivars, alzinars, pinedes... són part important del punt calent mediterrani. Acullen una gran biodiversitat, a més d'una gran varietat d'insectes com marietes, llagostes, grills, escurçons... Moltes aus nien en aquests espais, com puputs, coloms, xoriguers i falcons, i entre els mamífers conill, llebre, porc senglar, linx…