'Alerta, suicidio juvenil' és un documental de producció pròpia de RTVE realitzat per Anna Solana Tomàs i Carol González Matas.

El documental 'Alerta, suicidio juvenil', produït per RTVE ha rebut el II Premi de Periodisme responsable sobre el suïcidi en la categoria d'audiovisual en el marc de la II Jornada de Periodisme Responsable organitzada per l'Escola Andalusa de Salut Pública, que enguany estava dedicada a la prevenció del suïcidi. Elaborat per la periodista Anna Solana Tomàs i la realitzadora Carol González Matas, es pot tornar a veure a RTVE Play.

Anna Solana Tomàs i Carol González Matas han recollit el II Premi de Periodisme responsable sobre el suïcidi, que atorga l'Escola Andalusa de Salut Pública (EASP) i l'Associació de Professionals en Prevenció i Postvenció del Suïcidi Papageno en la categoria audiovisual. Anna Solana i Carol González han agraït el premi: "Estem molt orgulloses i agraïm que el jurat hagi triat la nostra feina". També han destacat el paper de la televisió pública com a referent per la seva responsabilitat social.

'Alerta, suicidio juvenil'

El suïcidi s'ha convertit en la principal causa de mort dels adolescents a Espanya, des del 2019. 'Crónicas' aborda aquest problema al reportatge 'Alerta, suicidio juvenil', que aporta el testimoni de joves i de psicòlegs.

El 2020 es van suïcidar 3.941 persones i 300 eren nens i joves, un grup social especialment sensible. Cada any al nostre país 70 joves menors de 19 anys es treuen la vida. En parlen els seus supervivents, les seves famílies que, des del dolor i la culpa, intenten que aquesta pèrdua no s'oblidi. El crit unànime és que la salut mental i la prevenció del suïcidi siguin una prioritat política i sanitària.