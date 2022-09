RTVE Catalunya arrenca temporada amb cares populars i noves propostes d'entreteniment i cultura. Aquest matí s'ha presentat a la Casa Seat, en un acte on han participat tots els protagonistes de la nova temporada.

El director d'RTVE Catalunya, Oriol Nolis, ha remarcat que RTVE té un projecte a Catalunya pensat "amb molta il·lusió i amb molta ambició per tenir una programació de referència i ser un centre de producció de referència".

Oriol Nolis, en un moment de la presentació RTVE CATALUNYA

En la seva intervenció, Andreu Buenafuente s’ha mostrat satisfet de forma-hi part amb “La casa dels còmics” ja que "mai a la vida he fet un programa en què el seu destí fos tan natural com aquest". En un to distès ha explicat que quan començava a consumir televisió, veia el 'Doctor Caparrós' al circuit català de TVE per recomanació del seu pare, i "allò a mi em va marcar molt i em va obrir una porta al món de la comèdia". El programa és un homenatge a cinc còmics, però sobretot "un regal que m'he fet a mi mateix, que s'havia de fer a RTVE pel seu arxiu".

Marc Giró s'ha mostrat encantat de fer un xou nocturn a RTVE Catalunya. Convençut que el programa serà "un èxit extraordinari", intentarà fer un "late night xou clàssic...i que Deu ens acompanyi".

Sílvia Abril s'ha mostrat "encantada que per fi el sentit comú guanyi i 'La recepta perduda' sigui el programa més vist a RTVE Play Catalunya". El programa és "de gastronomia, però també és cultura, és antropologia, històries de persones anònimes. Estic descobrint que les grans històries són les de les persones desconegudes".

La presentadora i directora de 'Cafè d'idees', Gemma Nierga, ha agraït per la seva banda formar part de l'equip de RTVE Catalunya i ha explicat sobre la tercera temporada del magazine matinal: "La idea és que vinguin tots els polítics del panorama català, també de la resta d'Espanya, que vulguin passar pel nostre plató, i que ens passi el que ha succeït les dues temporades anteriors: més d'una vegada hem aconseguit marcar l'agenda informativa del dia".

Sessió de fotos durant la presentació de la nova programació RTVE CATALUNYA

Per la seva banda, la presentadora de 'Punts de vista', Tània Sarrias, ha explicat el canvi d'hora a les 19:00h per unir-se a la franja de programes culturals de La 2. "La cultura ha estat molt malmesa durant molt de temps i em fa molta il·lusió estar al capdavant d'un projecte que la cuida, la mima i que segueix creixent", ha afegit.

María Gómez, presentadora del 'Va de verd', creu que és l'espai més preciós que s'estrenarà aquesta temporada. "Aquest programa s'està fent amb molt d'afecte i serem al garden més maco, a l'hort més autèntic o a la terrassa que podríem tenir qualsevol de nosaltres, es veuran tots els jardins i totes les plantes".

El dissenyador Juan Avellaneda per la seva banda ha presentat 'Fet a mà' assegurant que "busquem emocionar, però també trencar tòpics. Moltes vegades quan parlem d'artesania pensem que és un senyor o una senyora fent quatre cosetes i veurem històries súper emocionants. Veurem que arreu del tot el territori català, gent de totes les edats s'està dedicant al 100% a això, i els hi va bé".

Aina Galduf, presentadora de l'edició del migdia de 'L'informatiu', ha explicat que "des dels Serveis Informatius de RTVE Catalunya volem seguir sent el referent de l'actualitat a casa nostra i ho farem, en primer lloc, donant veu als protagonistes de la notícia amb un to de proximitat, que és com ens agrada, fer un periodisme de proximitat per posar al centre les persones i, sobretot, els fets". "Volem acompanyar els espectadors, fer de servei públic, entomem aquesta temporada amb molta il·lusió i també amb molta responsabilitat, esperem que confiïn en nosaltres", ha conclòs.

Pel que fa a la programació de Ràdio4, Xavi Martínez serà el nou presentador del magazín 'Avui sortim', al qual, ha dit "li donarem unes voltes". Sense deixar de cuidar els temes socials, "estarem molt enganxats a l'actualitat, anirem a molts llocs amb moltes connexions en directe, però volem ser un programa d'entreteniment, i als entrevistats els sotmetrem al test dels set pecats capitals".

'La casa dels còmics', amb Andreu Buenafuente, 'La recepta perduda', amb Sílvia Abril, i un nou programa amb Marc Giró, noves propostes d'entreteniment per a les nits de La 1

Andreu Buenafuente ret un petit homenatge als referents per entendre, posar en valor, contextualitzar i analitzar la seva influència 'La casa dels còmics' és una aproximació sentimental a la figura d'alguns pioners imprescindibles per entendre la història de l'humor a casa nostra: Pepe Rubianes, Joan Capri, Mary Santpere, Miguel Gila i Eugenio. A partir de l'arxiu històric de RTVE, revisitarem l'humor dels còmics i el comentarem a plató amb grans convidats que els van conèixer, d’altres que es van veure influenciats i, en general, per tothom que els admira i els recorda. Entre d'altres moments, a cada programa Andreu Buenafuente i David Verdaguer teoritzaran de forma distesa a partir de cada figura de l'humor que homenatgem. El programa és una producció d'El Terrat (The Mediapro Studio) per RTVE Catalunya i consta de cinc capítols. Programa amb Marc Giró Marc Giró prendrà el relleu d'Andreu Buenafuente i presentarà un late show divertit i esbojarrat que al llarg de 55 minuts comptarà amb col·laboradors, una banda i un públic molt participatiu. Cada setmana Marc Giró entrevistarà un personatge públic, de l'àmbit social o cultural català, que en acabar les preguntes haurà de superar una prova o acció. A més, el programa comptarà amb una actuació en directe cada setmana. Sílvia Abril buscarà a La 1 'La recepta perduda' En aquesta temporada, Sílvia Abril torna a recórrer Catalunya en la seva bicicleta buscant aquelles receptes que de cap manera poden caure en l'oblit, descobrint territoris, compartint vivències amb la gent amb qui s'anirà creuant i, sobretot, cuinant molt i menjant a gust. La novetat és que aquesta temporada 'La recepta perduda' s'emetrà per La 1, en horari de late night i tindrà una reemissió els diumenges al migdia, a les 14:30h a La 2. Un trepidant dia de pesca a Tossa de Mar, un viatge en el temps a una fàbrica de pasta amb 300 anys d'història a Caldes de Montbui, o un bany entre tonyines de més de 200 kg a l'Ametlla de Mar, són algunes de les aventures que viurà aquesta temporada.

'Cafè d'idees', informació matinal també al Canal 24 horas El programa 'Cafè d'idees' és l'aposta informativa i d'actualitat de la franja matinal de RTVE Catalunya. S'emet en simulcast de dilluns a divendres de 8 a 10 hores a La 2, Ràdio 4 i a partir de dilluns 12 de setembre, també al Canal 24 horas. Dirigit i presentat per Gemma Nierga, té Lorena Amo com a presentadora en la part informativa. De producció pròpia, 'Cafè d'idees' comença la tercera temporada consolidat com un programa de referència informativa.

Cada tarda 'Punts de vista' amb nous col·laboradors

El magazine cultural 'Punts de vista' encapçala la franja de tarda de RTVE Catalunya, juntament amb els 'Grans documentals'. Anirà cada dia, de dilluns a divendres, a les 19:00h per La 2. Dissabtes a les 13:00h hi haurà la versió 'Punts de vista express'. El programa, presentat per Tània Sarrias, comença segona temporada amb la incorporació de dos nous col·laboradors: el periodista musical i membre del grup Ladilla Rusa, Victor Clarés, que portarà la secció de música i el periodista Jaume Borja que buscarà perles culturals a les xarxes. Aquestes dues incorporacions se sumen a l'equip habitual de col·laboradores: Paula Hergar (sèries), Desirée de Fez (cinema), Núria Moliner (arquitectura), Oriol Bartumeu (cultura als videojocs), Míriam Tortosa, (teatre), Begoña Gómez Urzaiz (club de lectura) i una nova secció que portarà Dolo Beltran anomenada 'Festival dels sentits'. Aquesta temporada, 'Punts de vista' sortirà de plató per estar en alguns dels esdeveniments més importants de l'agenda cultural. La primera cita serà al Festival de Cinema de Sitges des d'on es farà el programa en directe.

'Fet a mà', 'Va de verd', 'Transpirinenca' i 'Únics', novetats del cap de setmana a La 2 Juan Avellaneda descobreix la cultura artesanal a Catalunya a 'Fet a mà' 'Fet a mà' coneixerà històries inspiradores de persones que es dediquen a l'artesania i posarà en valor els productes fets a mà a Catalunya. L'artesania no és residual, és una expressió artística, moltes vegades llegat familiar, altres una nova manera de viure. Els programes seran monotemàtics, hi haurà una idea que vehicularà tot el programa. Cada capítol comptarà amb tres històries que el Juan Avellaneda viurà en primera persona: es deixarà sorprendre, s'inspirarà i descobrirà. Cares populars, influencers i celebrities participaran en aquesta descoberta cultural i posaran a prova les seves capacitats artesanals. El programa es veurà els diumenges a les 13:30h a La 2. 'Va de verd', amb María Gómez, explora el món de les plantes 'Va de verd' és un programa de producció pròpia i setmanal presentat per María Gómez i dirigit per David Ruiz i Salva Rich que tracta de les plantes i de tot allò amb que les podem relacionar: jardineria, horticultura, cuina, medicina, decoració... A la seva mitja hora de durada hi caben reportatges, entrevistes i les aportacions de diferents col·laboradors, gravades en forma de tutorials d'internet. El programa va dirigit al gran públic d'ahir i d'avui, des d'aquells que seguien els savis consells del pare Mundina a la tele dels setanta, fins als seguidors dels tutorials d'internet on ensenyen a elaborar insecticida amb sabó de potassa. 'Va de verd' es podrà veure els diumenges a les 14:00h a La 2 'Transpirinenca', una aventura a peu pels Pirineus Álvaro Sanz i cinc aventurers, Maria Biescas, Núria Homs, Genís Zapater, Maties Palau i Marta Riera, s'han marcat el repte de creuar els Pirineus a peu durant 21 dies, des del Cap de Creus fins a la Tuc de Molières, a la frontera amb Aragó. Una aventura que els posarà a prova i on hauran de superar tot tipus d'obstacles. Mentre descobreixen els Pirineus, amb totes les seves meravelles i majestuositats, es coneixeran entre ells. Però també, seran testimonis de la petjada inevitable que està patint la nostra serralada per culpa del canvi climàtic. Sis capítols, de 28 minuts, per mostrar la gran aventura dels sis aventurers, que recorreran més de 450 kilòmetres a peu, amb 20.000 metres de desnivell acumulat, travessaran 31 colls i 39 valls i coronaran 6 cims. Ho podrem veure els dissabtes a les 12:15h a La 2 'Únics', la trajectòria de grans professionals catalans 'Únics' és una sèrie documental de perfils biogràfics de catalans del món de l'art i la cultura que han tingut o tenen un pes important en la història cultural. El programa, de producció pròpia, s'elabora exclusivament a partir del fons documental de RTVE. Es repassaran les trajectòries de grans professionals com Núria Espert, Julieta Serrano, Pau Riba, Jaume Sisa, Paco Ibáñez, Guillermina Motta o el cantautor Raimon, que inaugurarà la sèrie. 'Únics' s'emetrà els dissabtes a les 12:45h a La 2 Els documentals, essència de RTVE Catalunya 'El sostre groc', dirigit per Isabel Coixet, explica i denuncia el cas d'un grup de nou dones, que l'any 2018 van presentar denúncia contra dos dels seus professors de l'Aula de Teatre de Lleida, pels abusos sexuals patits durant els anys 2001 i 2008, quan eren adolescents. 'Tarradellas, govern d'unitat' retrata un moment excepcional i irrepetible de la política catalana contemporània. Fa 45 anys, amb el retorn del president Tarradellas, la Generalitat restaurada començava a donar els primers passos després de la llarga dictadura franquista. Tarradellas nomena un govern provisional integrat per 12 homes que representaven totes les forces polítiques existents en aquell moment. S'emetrà el 23 d'octubre, a les 13:30h, coincidint amb l'efemèride del retorn del president Tarradellas. Antoni Vila Casas es defineix com a promotor cultural, mentre que d'altres el veuen com un mecenes, tant en l'àmbit de les arts com en el de la sanitat pública. A més de donar suport financer a iniciatives sanitàries, divulgació i projectes de grans hospitals, va fer créixer la petita col·lecció d'art contemporani català que havia aplegat fins a convertir-la en un fons de 4.000 peces que exhibeix a quatre seus, totes en edificis singulars curosament restaurats. Vila Casas va diàriament a treballar, als seus 91 anys, perquè és, diu, "un home amb il·lusions". Aquest és un documental de producció pròpia, de Soledad Gomis i Joan Albert Planell.

Continuen 'Noms propis' i 'Calidoscopi' i es consolida el doblatge en català

A la programació de RTVE Catalunya per als caps de setmana a La 2, continuaran presents alguns dels espais més consolidats de la cadena, com ara el programa d'entrevistes en profunditat 'Noms propis', que dirigeix i presenta Anna Cler, els dissabtes a les 13:15h, i l'espai que repassa les anècdotes més divertides de l'Arxiu de RTVE, 'Calidoscopi', conduït per Raül Díaz, diumenges a les 11:20h. Els diumenges a les 10:30h, s'emet 'La Missa en català' que enguany, el 10 d'octubre, celebra els seus 40 anys d'emissions. La pel·lícula dels dissabtes a la nit a 'El cinema de La 2', continua parlant en català igual que els documentals de la sèrie 'Grans documentals', de dilluns a divendres a les 17:30h, de les sèries documentals 'Hotspots', els dissabtes a les 12:15h, i 'Turisme rural al món', els diumenges a les 13:30h.

Canvis de presentadors als informatius de RTVE Catalunya Canvis de cares als informatius: Aina Galduf conduirà 'L'Informatiu' migdia i Laura Mesa es posa al capdavant de 'L'Informatiu' cap de setmana’, juntament amb Albert Font, que s'encarrega de la informació esportiva. La informació meteorològica la donaran Sònia Papell i Sergi Loras. 'El vespre', conduït per Quim Barnola, ofereix l'última hora de la jornada i analitza cada dia l'actualitat informativa amb la presència d'especialistes. De dilluns a divendres a les 19.00h hores pel Canal 24 hores. A partir del 16 de setembre l'actualitat parlamentària i política de Catalunya tornarà els caps de setmana amb Lluís Falgàs a 'Aquí parlem', els dissabtes 20:30h i diumenges 19:30h al Canal 24 horas.