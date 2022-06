El programa cultural diari de RTVE Catalunya, 'Punts de vista', presentat per Tània Sarrias i dirigit per Montse Tejera, s'emet de dilluns a divendres i els diumenges a La 2. Després de l'aturada d'estiu, reprendrà les seves emissions al setembre.

Dimecres, el magazine cultural de RTVE Catalunya, 'Punts de vista' acaba la temporada amb un programa ple de música i propostes culturals per a l'estiu.

Per començar, una de les sorpreses de la fi de temporada, el programa surt del plató per donar cabuda als cantants del Soul Choir Barcelona, un dels grups referents del gòspel a Catalunya. Vint-i-quatre veus escollides amb la cura i el talent de la seva directora, la cantant sud-africana Karol Green.

Tània Sarrias també entrevista Nely Reguera, directora de la pel·lícula 'La voluntaria', protagonitzada per Carmen Machi. I comptarà amb la darrera setmana de la secció de música de Dolo Beltrán, que vindrà amb les millors propostes musicals per a l'estiu.

Per acabar, l'entrevista i actuació de 'Love of Lesbian'. Van ser el primer grup en sortir de la pandèmia i organitzar un concert sense restriccions i amb seguretat. Des que fa un any que van treure el seu disc 'Viaje épico hacia la nada', han girat per Espanya, Europa i Llatinoamèrica. Al plató de 'Punts de vista', tocaran en directe 'El mundo'.