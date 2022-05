RTVE, en su firme compromiso con la cultura y su apuesta por divulgarla, se une a la celebración del Día de los Museos, el 18 de mayo, conmemoración que arrancó en 1977 para sensibilizar al público sobre el papel de los museos en el desarrollo de la sociedad. La Corporación prepara una programación especial donde los protagonistas son ellos.

Vuelve la fiesta de Radio 3 en el Reina Sofía

Esta es la sexta edición de Radio 3 en el Día Internacional de los Museos, una gran fiesta de música y cultura en el Museo Reina Sofía de Madrid, con 48 actuaciones en directo. Durante 17 horas ininterrumpidas (de las 7:00 de la mañana hasta las 00:00 horas de la noche), Radio 3 ofrecerá un maratón de actuaciones en directo desde la plaza del edificio Nouvel.

Viva Suecia, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Putochinomaricón, Miguel Poveda, Soleá Morente, Califato ¾, Los Secretos, Rocío Márquez & Bronquio, Second, La La Love You, Elefantes, Iseo & Dodosound, Sexy Zebras, Muchachito, Alice Wonder, Aiko El Grupo, Soul Teller, Marco Mezquida, Pancho Varona, Tito Ramírez, Kike M, Monodrama, Izaro, Víctor Santana, Tracy Sirés Neal, Betacam, Camellos, La Plazuela, Floridablanca, Verde Prato, Çantamarta, Sofía Comas, Travellin’ Brothers, La Paloma, Judeline, Hoonine, Doctor Explosión, Niña Coyote eta Chico Tornado, Reyko, Ginebras, Amatria y Guitarricadelafuente se darán cita en el patio Nouvel. Y en el jardín del Edificio Sabatini, a partir de las 21:00 y hasta las 00:00 horas, la música electrónica será la protagonista con los dj’s de Radio 3.

La jornada se podrá seguir en directo en la emisión habitual de Radio 3. También se podrá ver en streaming en la web y la app de la emisora.