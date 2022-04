El programa de música de La 2, 'Efecte Collins' mostra amb molta cura les propostes d'artistes ben diferents i referencials a Catalunya. Dirigit per Gonzalo Bello, s'emet els dissabtes a La 2.

Aquesta setmana a 'Efecte Collins', A Contra Blues una banda amb 15 anys d'experiència en el món del rock i el rhythm and blues actual. Guanyadors del premi European Blues Challenge l'any 2014, la seva presència s'ha mantingut tant a escenaris nacionals com internacionals.

Després de quinze anys de trajectòria i set àlbums propis, demostren amb una gira per què són una de les millors bandes en directe del país. Els membres de la banda són l'Alberto Noel, l'Hèctor Martin, el Joan Vigo, el Víctor López i el Jonathan Herrero. Cinc professionals de la música que van unir la seva passió pel rock'n'roll.

Jonatha Herrero és la veu del grup rtve catalunya

Al programa, podrem veure com un grup de músics heterogenis ha pogut encaixar perfectament en un projecte, amb una trajectòria i un estil propis, barreja de blues i rock'n'roll que només podem recordar si viatgem als anys 70 amb Creedence Clearwater Revival o Stevie Vaughan.

A Efecte Collins interpreten cinc temes. Dos del seu àlbum 'A Contra Blues II' que son: 'Hiding' i 'Paraphilic way of life'. De l'àlbum 'Chances' toquen 'A hole in my pocket' i de 'Hearts and Guts', 'Less leather/more rock'n'roll'. Per últim, del seu darrer àlbum 'Jab' presenten 'I'm leaving town'.