'Wild hunters' és una sèrie documental que mostra el drama de la vida i la mort dels depredadors més grans de la natura, produïda per RTVE i Terra Incognita docs.

Els rèptils són gairebé sempre acusats de primitius. Aquesta setmana 'Wild Hunters' revelarà com la nissaga dels rèptils és una de les més antigues entre la fauna actual: alguns gairebé no han canviat en centenars de milions d'anys per una raó: són caçadors perfectes i per això són tan temuts.

Les cries de cocodril s'alimenten d'insectes i altres invertebrats RTVE

Pot ser que els rèptils semblin primitius, que siguin els parents més propers dels dinosaures… però això no vol dir que siguin maldestres, lents o necis. Ans al contrari! Els rèptils són uns caçadors molt sofisticats que han fet de la senzillesa la seva arma més eficaç: fa més de 200 milions d'anys que sobreviuen caçant!

La iguana de Madagascar és una espècie endèmica RTVE

En el capítol 'Els rèptils', coneixerem l'anomenat rei del riu: el cocodril. El seu èxit evolutiu va començar fa 240 milions d'anys. Com avui esperen els antílops des de la superfície, els cocodrils van caçar dinosaures assedegats que s'acostaven al riu… És possible que aquest èxit tan rotund tingui l'origen en el seu impecable paper ecològic com a gran depredador aquàtic, senzill, perfecte i immillorable.