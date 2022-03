RTVE Catalunya dedica demà, 8 de març, la seva programació al Dia Internacional de la Dona. Els programes centraran els seus continguts en les dones amb convidades com la fotoperiodista Sandra Balsells, l'actriu Fiorella Faltoyano, la directora de cinema Paula Ortiz o la periodista Anna Bosch.

El programa matinal de La 2 i Ràdio 4, 'Cafè d'idees', de 8h a 9:55h, dedica els seus continguts al 8M amb l'entrevista de la fotoperiodista Sandra Balsells per parlar de la guerra i la dona. Gemma Nierga també entrevistarà la feminista i psicòloga Alba Alfageme. Tot seguit, a les 10h, al programa de Samanta Villar, 'Avui sortim' de Ràdio 4, connectaran en directe amb les jornades Barcelona Woman Acceleration Week, i parlaran del programa de La 2 'Imprescindibles' dedicat a Emilia Pardo Bazán. Les seccions habituals també estaran protagonitzades per dones.

A les 18:10h a La 2, el programa 'Punts de vista' posarà la seva mirada a dones com l'actriu Fiorella Faltoyano i la guionista, productora i directora de cinema Paula Ortiz. El programa també comptarà amb les col·laboradores Sílvia Tortosa que se centrarà en la cartellera teatral en clau de gènere, i Núria Moliner parlarà de les dones arquitectes. A més, actuaran Beth Rodergas i Laura Andrés que presenten en primícia 'Time after time' i els reportatges sobre "la fotògrafa de la diversitat" Alba Duque, la reconeguda pintora Kelly Arrontes i la dissenyadora Mireia Vidal.

A les 19h a 'El Vespre' al Canal 24h, Marta Sugrañes entrevistarà la periodista i excorresponsal de RTVE, Anna Bosch, i la taula comptarà amb les analistes Anna Simó, Esther Vivas i Ástrid Barrio.

A més, 'L'Informatiu' farà una àmplia cobertura de les manifestacions, una peça sobre el 8M vist des de 3 generacions de dones i una altra sobre dones i guerra.

Especial 8M a Rtveplay.cat rtve catalunya

A RTVEPlay.cat hi haurà un contingut especial sobre 'Dones imprescindibles' amb documentals com 'Las sinsombrero', 'Carme Ruscalleda: simfonia d'estrelles', 'Una entre tots' o 'Montserrat Roig: l'hora violeta' entre altres, entrevistes a escriptores destacades i els millors moments protagonitzats per dones del programa d'humor '20vint'.