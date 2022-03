Cesc Escolà entrena amb el periodista Gerard Romero, a 'FitMés'

'FitMés', amb Cesc Escolà, convidarà cada setmana a una persona coneguda a fer una sessió de 'fitness'. Els dilluns a les 8h disponible RTVE Play i els dissabtes a La 2.

El pròxim dilluns a 'FitMés', Gerard Romero realitza una rutina de total body amb Cesc Escolà. Posaran a prova la seva resistència amb un circuit cardiovascular a través d’un EMOM (Every Minute On the Minute).

Aquesta setmana Cesc Escolà està acompanyat del periodista esportiu Gerard Romero. Plegats fan una rutina de total body en un circuit de cardio. A través d’un EMOM, un entrenament a intervals on s'han de fer les màximes repeticions possibles d'un exercici en menys d'un minut, posen a prova les seves capacitats físiques on tenen com a objectiu cremar calories de la manera més ràpida possible.

Cesc Escolà i Gerard Romero fent uns exercicis a la màrfega rtve catalunya

La rutina comença amb un escalfament general per activar tot el cos, i a continuació es realitzen les màximes repeticions possibles dels exercicis fins a arribar a completar 12 minuts. És un tipus d’entrenament que puja molt les pulsacions i ajuda a guanyar resistència cardiovascular.

Un cop finalitzats els exercicis i els estiraments corresponents, en Cesc es reuneix amb la nutricionista de 'FitMés', la Virginia Gómez. En el programa d'aquesta setmana aconsella sobre avituallaments i batuts per recuperar-nos l’abans possible de tot l’exercici realitzat.