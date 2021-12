La mala suerte de Víctor Amela con el sorteo de Navidad

Víctor Amela reconoce que no juega demasiado a la Lotería de Navidad, alguna participación si le ofrecen pero poco más, y además confiesa que siempre las acaba perdiendo.

Explica que un año vio en una administración el número de su fecha de nacimiento y se decidió a comprarlo, no obstante, la vendedora se confundió y le dio otro... y si, ya os podéis imaginar... aquel año salió del bombo la fecha de su nacimiento.

“Siempre, indefectiblemente, pierdo el décimo“

PREGUNTA: ¿Juegas a la Lotería de Navidad?

RESPUESTA: ¿Si juego a la lotería? Bueno, si alguien me propone participar en un número, pues lo hago. Lo que pasa es que luego siempre, indefectiblemente, pierdo el décimo y no sé dónde está.

P: ¿Tienes preferencia por algún número?

R: Una vez compré un número que coincidía con mi fecha de nacimiento y tocó, pero cuando lo busqué en la cartera vi que la lotería me había dado otro número al que yo había señalado y entonces no me llevé ni un céntimo.

“No entrar en ningún plató de televisión“

P: ¿Qué harías si te tocara la Lotería de Navidad?

R: ¿Qué haría si me tocara la lotería? Regar mi huerto, retirarme de todo. No entrar en ningún plató de televisión.