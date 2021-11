(Respiración agitada)

(Tos)

(NERVIOSA) Joder, se está despertando.

Tranquilízate.

¿Qué?

(Música de tensión)

Somos la hostia.

(GIME)

(Sirenas de policía)

La estábamos liando y a ella le daba igual.

No sé si no entendía lo que pasaba o qué cojones.

Hoy hace dos años que desapareció mi hermana.

Dos años de juicios que os he contado por el canal

y acaba de salir la sentencia.

Carlos de Castro,

el principal sospechoso está en libertad

por falta de pruebas.

Como entenderéis, este es mi último vídeo.

Yo más no puedo hacer.

HAS PENSADO EN LO QUE TE DIJE??

(Pitido)

(Música en la radio)

(Puerta)

¿Qué te apetece cenar?

(SUSPIRA)

¿Te preparo una ensaladita con lechuguita, tomatito...?

No.

¿Prefieres una pizza bien cerda? (RÍE)

Barbacoa, contundente. Carbonara.

¿Carbonara? (SUSURRA) Carbonara.

(SUSURRA) Venga.

Pizza carbonara.

Pero del de abajo no.

Del otro.

(Música de tensión)

El asesino de mi hermana, asesino o secuestrador, está libre.

Tomé la decisión cuando salió la sentencia.

Ya está.

(Continúa la música)

(Cerrojo)

Mi hermana me hablaba del punto de no retorno en los aviones.

(Puerta)

Pasa.

Cuando empiezan a acelerar, ya no se pueden parar.

O despegas o te matas.

Tú imagínate todo esto cubierto con telas.

Y por lo de dejarle KO, yo me encargo.

Eso es el punto de no retorno.

Colocamos una silla en medio

y en menos de media hora nos cuenta la verdad.

¿Y si no?

(DUDA)

Hacemos que se cague los pantalones.

¿Te parece?

Odio los aviones.

Le dije que sentía mucho haberle hecho perder el tiempo,

pero había sido un error.

Tengo que irme.

¿No estás harta?

(Música de tensión)

De tener miedo, digo.

Mira, te agradezco que quieras ayudarme,

pero esto se me queda muy grande. No puedo.

Tampoco quiero que se olvide a Natalia.

Que se olvide a ninguna.

Y no haremos daño a nadie.

(Música tranquila)

¿Por qué haces esto?

Me he cansado de estar harta.

Odio los aviones.

Pero a veces subirte a uno

es la única forma de llegar a tu destino.

Pues no lo sé. Era todo una puta locura.

Le ponía un entusiasmo a todo exacerbado y me sacaba de quicio.

Pero luego me metía en su película...

La clave...

es que se acojone.

Si lo cuenta todo bajo amenaza, no nos vale.

Una confesión bajo coacción

no tiene valor en un tribunal.

Necesitamos que nos cuente dónde está Natalia.

Sí, se quedaba pinzada muchas veces,

pero lo contaba en términos legales y cuadraba.

Tiene que salir del sótano sin un solo moratón.

Lógicamente nos detendrán por todo esto,

pero sin antecedentes

y sin haber ejercido violencia sobre él,

la condena será así de pequeña para nosotras

pero grande para ese cabronazo.

¿Resultado?

Se hará justicia. ¡Bum!

(RÍE) Ya verás.

Evidentemente, no habíamos hecho nada así.

¡Puta!

Teníamos que probar.

¡Os voy a matar, pedazo de zo...!

No se oye nada desde aquí.

Tu puta madre.

(Música rock)

(Chirrido)

Por si tiene que cagar.

Pero se suponía que no íbamos a tardar.

Ya, pero la burundanga te relaja el orto.

(Continúa la música)

(VOZ GRAVE) Son los efectos de la carbonita.

¿No?

Sí, dime. ¿Qué...?

Ya, perdóname. Me he liado y se me ha ido.

No, no me esperes hoy, que llegaré tarde.

Estoy con una colega. (VOZ GRAVE) Con esto

no sabrán que eres una tía.

Eres un pedazo de tío.

¡Oh!

Un besito. Chao.

¿Tu padre?

No.

Sonaba como tu padre.

(Continúa la música)

Las manos contra la pared.

¿Puedes dejar de dar la nota? Qué puta manía tienes.

¿Qué pasa? ¿Qué pasa?

(SUSPIRA) Toma.

¿Y esto?

Está guay, ¿no? ¿No te gusta?

Sí, sí.

(SE QUEJA)

Tío, da igual. Mañana me lo das. Mira.

¿Qué? ¿Estás bien?

Sí, estoy bien.

¿Qué pasa?

No pasa nada. ¿Qué pasa?

¿Es la piba o qué? No, está todo bien.

Mañana nos vemos en el entreno... (SILBA)

...y me das la pasta. Escúchame una cosita.

Hay que saber caer en silencio

como las hojas, como los gatos,

como cae la noche y la desgracia.

¿Dacoqui o no dacoqui?

En serio, tío, no te cargues tanto los petas.

Claro que sí, joder.

(Música de tensión)

Seguro que está solo, ¿no?

Sus viejos se van a la playa los findes.

Mi novio trabaja en un taller.

La burundanga.

Inhalada actúa más rápido.

¿Cómo de rápido?

Todo va a ir de puta madre.

(Continúa la música)

Saltemos un muro que he visto por detrás.

(SUSURRA) Cuidado donde pisas.

Hostia.

(Ladridos)

¿Estás bien? (GIME)

Joder, no veo una mierda con esto.

A estas horas está dormido.

(RESPIRA AGITADA) Vamos.

Venga. ¡Ábrete, joder!

(Pitido)

(Tutorial)

No jodas que es un tutorial. ¡Un segundo!

(Música de tensión)

(TUTORIAL) Introducimos la tarjeta por encima de la hendidura...

Por encima.

¡Hostia!

(Acaba la música)

(Música de acción)

¿Quién está ahí?

En el edificio, hombre. Nos están disparando.

Buena, buena. ¡Detrás, detrás!

Vale, vale.

Me le hago.

Ojo, que me la hago, chavales.

Mira, mira.

¡Toma, toma!

Treinta "kills", mamones.

(RESPIRA AGITADA)

(SUSURRA) Joder, iremos a la cárcel para nada.

Son las putas 3:00. Yo pensé que estaba dormido.

Nos vamos ya.

Esperamos a que se duerma y le echo la burundanga.

(CARRASPEA)

(ORINA)

(Pedo)

(Cisterna)

Nos vamos.

Yo me quedo. Nos vamos.

Verás lo que haces.

Nos quedamos esperando tres horas.

(RONCA)

(Música electrónica)

(GIME)

(GIME)

(SE QUEJA)

(GIME)

(JADEA)

(GRITA)

(SIGUE GRITANDO)

(GIME)

(RESPIRA AGITADA)

(GRITA)

(GRITA)

(GIME)

¡Dame más!

(GRITA) ¡Quítamelo!

¡Dame la burundanga! ¡Más!

¡Más!

(RESPIRA AGITADA)

Quítalo. Sí, sí.

¡Quita, coño! ¡Quita!

¡Hostia!

(BALBUCEA)

¡Joder, que está muy dura!

(GRITA)

(SUSURRA) Nos han visto.

¡Que no, coño! Sigue.

¡Sigue! (RESPIRA AGITADA)

(Música de tensión)

(GIME DE ESFUERZO) Espera.

Cógelo. Lo tengo.

(JADEA)

¡Eh!

Cuidado.

Nos han visto. Que no nos ha visto nadie.

Tranquilízate.

Tranquilízate.

(Motor)

(Música tranquila)

(RESPIRA AGITADA)

La burundanga no deja rastro en el cuerpo.

Puedes hacer con la persona lo que quieras.

Necesito parar.

(RESPIRA AGITADA)

No dejaba de pensar en si mi hermana estaría así.

Somos la hostia.

(Sirenas de policía)

Te he dicho que nos han visto.

Acojonante.

(Móvil vibra)

RAÚL

(Música de tensión)

(Acaba la música)

Estará un rato así.

¿No comes?

Están buenos.

Prueba. Tienes...

Ya.

(Móvil vibra)

(TOSE)

(Pitidos)

(VOZ GRAVE) ¡Eh!

Eh.

Eh.

(VOZ NORMAL) ¡Eh!

Nada.

(Música de tensión)

(TOSE)

(RESPIRA AGITADO)

(RESPIRA AGITADA)

(VOZ AGUDA) Lee.

¡Lee!

Lee.

Joder.

¡Que leas, coño!

Joder, ¡estáis locas!

Mierda, la voz.

Hay 3000 millones de mujeres en el mundo.

No te ha reconocido. Tranquilízate.

(RESPIRA AGITADA) Sí, sí.

¿Qué pasó la noche del 7 de diciembre?

¡Que estoy aquí atado, coño!

(ENFADADA) ¿Dónde coño está Natalia?

Hijo de puta, dinos dónde está Natalia

o te corto la polla.

¡Que nos digas dónde está Nata... !

(Pitido)

¿Estábamos en el punto de no retorno?

(Música tranquila)

(Música electrónica)

Igual aún era posible parar el avión.

(VOZ DISTORSIONADA)

¿Hace cuánto dices que has subido esto?

(Música tranquila)

Joder, tía.

Todo el mundo sabe que mi hermana se subió a tu coche.

Carlos, por favor.

Ya se lo dije.

Lo dije en el juicio, joder.

La llevé a su casa.

(Música electrónica)

(GRITA)

¡Hija de puta!

Pero ¿qué cojones haces?

Soy culpable de allanamiento de morada,

drogar a una persona y llevarla contra su voluntad.

Sí.

De todo lo que pasó después, me declaro inocente.

(Acaba la música)