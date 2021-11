Madrid como escenario y dos mujeres como protagonistas de una historia que no va a dejarte indiferente. ¿Quieres saber más? Porque lejos de ser el guion de una película, es el resumen de la trama de Yrreal, el nuevo proyecto de Playz que ya puedes disfrutar por completo y gratis en RTVE Play. A través de seis capítulos de 20 minutos protagonizados por Angy Fernández y Veki Velilla, el espectador que se plante frente a ellos disfrutará de una ficción repleta de humor negro, tensión, aventura, misterio y por una estética que te sorprenderá por ser capaz de mezclar imagen real y animación en 2D con maestría gracias a Alberto Utrera y Nuño Benito, creador de la serie y responsable de la animación, respectivamente.

[Ya puedes ver todos los episodios de la primera temporada de Yrreal]

Producida por RTVE en colaboración con MoA Studio, la serie de acción está liderada por Elena y Lucía, dos mujeres jóvenes dispuestas a saltarse todos los límites con tal de averiguar dónde está la hermana desaparecida de una de ellas y descubrir al responsable de un asesinato machista. Veki Velilla (Hospital Valle Norte) y Angy Fernández (Bajo la red) interpretan a las protagonistas, un dúo de aspirantes a heroínas de cómic siempre al filo del fracaso. El reparto lo completan, entre otros, Albert Baró (Servir y proteger), Silvia Vacas (Neverfilms), Iván Montes, Nacho López (Isabel, Hit), Manuel Teodulo (Neverfilms, Bajo la red), Eloy Azorín (El continental, Limbo), Paco Churruca (Neverfilms, Abducidos) o Nacho Marraco.

¿De qué va Yrreal?

"Enfundarse en un traje de heroína de cómic y secuestrar a un sospechoso de asesinato no parece la mejor idea. Pero el ansia de justicia de Elena (Veki Velilla) y la obsesión de venganza de Lucía (Angy Fernández), las llevará a cometer un error detrás de otro hasta que las consecuencias de sus actos sean imparables. Una carrera contrarreloj en la que romperán todos los límites para averiguar dónde está Natalia, la hermana desaparecida de Elena, antes de que la policía las encuentre a ellas".

Tal y como confiesa Veki, ver la serie completa no solo le produjo gran sorpresa al ver el resultado, sino también multitud de recuerdos de los momentos previos al rodaje: "Yo cuando leí el capítulo piloto dije: "No me puedo creer que me vayan a dejar hacer todo esto", de verdad. Lo iba leyendo y flipaba. De hecho, hubo momentos donde leíamos ciertos momentos entre todos y se nos quedaba hasta mal cuerpo solo imaginándonos cómo sería verlo grabado. Lo más heavy era vale, si a mitad de la serie ya estamos contando algo tan importante, ¿qué va a pasar en los siguientes episodios?".