J Cruz, Tony Sánchez-Ohlsson y Zahara, prestigiosos productores y compositores de nuestro país, son los asesores externos de RTVE para el Festival de Eurovisión 2022. Ellos trabajarán junto al grupo de trabajo de la Corporación para que el Benidorm Fest sea un gran espectáculo musical, audiovisual y televisivo donde se mezclen diferentes estilos de música, un punto de encuentro para artistas consagrados y noveles, y un medio para exportar al mundo la música y el talento de nuestro país.

El papel de J Cruz, Tony Sánchez-Ohlsson y Zahara será fundamental para conseguir estos objetivos y contribuir, más a largo plazo, a renovar la concepción que se tiene sobre Eurovisión en España y convertirlo en lo que es en realidad: el mayor evento musical del mundo en el que todos los artistas quieran participar y presentar sus trabajos.

Escuchar las propuestas recibidas en la primera fase de la preselección española y proponer artistas y compositores para el ‘Benidorm Fest’ son algunas de las funciones de los asesores del grupo de trabajo, que no podrán tener ninguna implicación autoral ni editorial en ninguna de las propuestas elegidas para la preselección española.

J Cruz

"Este proyecto me apasiona y me motiva porque he sido seguidor de este formato, y poder formar parte me llena de orgullo. Dar mi visión y opinión siempre es complicado, pero amo dedicar tiempo y oídos al talento de la gente. Me gustaría apoyar las cualidades que tiene la cultura de este país, que son incontables y que tienen un futuro prometedor".

Compositor multiplatino, Carlos José Montado Cruz – J Cruz (léase Yei Cruz) (Puebla de Guzmán, Huelva, 1997) crece rodeado de la música que su madre escucha a diario y que influirá en su amplia cultura musical. A los 13 años escribe sus primeros temas y, con 18, viaja a Colombia para firmar su primer contrato discográfico gracias al cual trabaja con productores de gran prestigio de la escena urbana como Saga WhiteBlack.

De vuelta en Madrid, se gana la vida como artista callejero y, tras conocer al productor Chus Santana, graba a pequeños artistas de la ciudad. En ese momento conoce a Omar Montes y juntos comienzan a trabajar en su carrera creando los primeros hits del artista. También escribe el hit de Nyno Vargas ‘Hola Nena’. El gran crecimiento que tiene esos años le otorga un notable reconocimiento como compositor de la música urbana de Madrid que le lleva a trabajar con más artistas; paralelamente, publica temas con sonidos urbanos. Su trayectoria tiene un punto de inflexión con ‘Alocao’. Desde 2020 suma 13 discos de platino y colabora con artistas como RVFV, Nyno Vargas, Ñengo Flow, Mariah Angeliq, Ana Mena, Lérica, Rasel y Robledo, entre otros. Durante el confinamiento experimenta con el punk y, a finales de 2020, lanza sus primeros singles para impulsar su carrera como solista. ‘Me Disparé’, con Samurai, es su última colaboración.