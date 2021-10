'Documentos TV' estrena esta semana 'Nasrin, la mujer valiente de Irán'. La prestigiosa abogada y activista de derechos humanos lucha desde 2003 por los más vulnerables de la sociedad y ha pagado por ello un alto precio. Grabado en secreto, el documental retrata a una mujer valiente que, en la actualidad, está cumpliendo condena.

‘Nasrin, la mujer valiente de Irán’

Por defender a las mujeres que desafiaron el uso obligatorio del hiyab en público fue acusada por rebeldía y condenada a 38 años de prisión y 148 latigazos.

“Soy Nasrin Sotoudeh, abogada y ex presa política”. Así se presentaba, cuando aún era libre, la activista pro derechos humanos más prestigiosa de Irán. Desde que en 2003 abandonó una vida cómoda por otra dedicada al activismo político y social, su trayectoria profesional ha discurrido paralela a sus principios y valores: luchar y defender frente a las leyes iraníes que coartan sus derechos a mujeres, minorías, a los menores condenados a muerte, al colectivo LGTB y a periodistas y artistas. Siempre ha aceptado representar a estas personas y llevar ante los tribunales casos que otros abogados habían rechazado por miedo. “Tengo que abandonar la sesión porque no se me está permitiendo defender a mi clienta, de ninguna manera posible”. Por actos como este y por interpelar a los jueces fue detenida y encarcelada en 2009. Representaba a la Nobel de la Paz, abogada y activista de los derechos humanos, Shirin Ebadi.

El documental ‘Nasrin’, grabado en secreto en Irán y con el equipo de televisión arriesgándose a ser detenidos, es un retrato de esta mujer valiente que, en la actualidad, está cumpliendo condena por representar a las mujeres que desafiaron el uso obligatorio del hiyab en público

Con imágenes inéditas de Sotoudeh y los testimonios de Shirin Ebadi, del cineasta iraní Jafar Panahi o de la activista de los derechos de la mujer en el exilio, Mansoureh Shojaee, ‘Nasrin’ revela la historia personal y de activismo político-social de esta presa política, conocida y reconocida internacionalmente, así como del destacado movimiento de resistencia por los derechos de las mujeres iraníes. “Este es el camino que hemos elegido y pagamos el precio”, señala con contundencia la Nobel de la Paz Shirin Ebadi.