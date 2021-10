L'univers creatiu d'El Petit de Cal Eril, a 'Efecte Collins'

El programa de música de La 2, 'Efecte Collins', mostra amb molta cura les propostes d'artistes ben diferents i referencials a Catalunya. Dirigit per Gonzalo Bello, s'emet els dijous i dissabtes.

'Efecte Collins' presenta aquesta setmana El petit de Cal Eril, la banda de la Segarra capitanejada per Joan Pons, que ofereix un tast del seu darrer disc al Café del Teatre de Lleida.

La banda, anomenada així perquè el propi Joan Pons era el fill petit de Cal Eril del poble de Guissona, ja té una trajectòria de catorze anys dins del món de la música. A 'Efecte Collins' presenta quatre cançons del seu darrer disc 'N.S.C.A.L.H', acrònim de 'No sabràs com acabarà la història'.

El projecte de Joan Pons i la seva banda va començar al 2007 amb un so més proper al folk i, mica en mica, s'ha anat nodrint de referents electrònics que ha anat incorporant per crear un so únic que explica històries úniques. El propi Joan Pons explica que ell, quan composa, no pensa només en cançons, també pensa en els discs.

Joan Pons rtve catalunya

El Petit de Cal Eril està format per Artur Tort (teclat), Dani Comas (baix), Ildefons Alonso (bateria), Jordi Matas (guitarra) i Joan Pons (veu, guitarra). Tots junts creen una atmosfera que envolta a l'oient i el propulsa a través del seu univers sonor fent que gaudeixi d'una experiència que va més enllà del simple fet d'escoltar.

Les cançons que El Petit de Cal Eril interpreten a 'Efecte Collins' són 'Cauen les estrelles', 'Cap a tu', 'Ara o mai' i 'Cada dia surt el sol'.

Al documental de la setmana, Joan Pons viatja a Blancafort per retrobar-se amb en Jordi Llorens, un prestigiós productor de vi natural amb qui ha col·laborat a l'hora de presentar el seu darrer disc. Tot seguit veurem com funciona el procés de producció d'un disc, el de l'Ernest Crusats (La Iaia) on en Joan i el Jordi Matas (guitarrista d'El Petit de Cal Eril) mostren la seva faceta de productors musicals.