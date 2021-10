Anderyeva y Chultsova se encuentran presas en una colonia de trabajo en Bielorusia. Su crimen: cubrir unas protestas contra Lukashenko.

El 15 de noviembre de 2020, Katsiaryna Andreyeva, de 27 años, y su colega y reportera de 23 años, Darya Chultsova, transmitieron en vivo durante cinco horas una protesta contra Alexander Lukashenko, el presidente bieloruso acusado de autoritarismo. Cientos de personas se habían reunido para conmemorar a Raman Bandarenka —un activista asesinado a golpes, supuestamente por agentes de policía vestidos de civil— y exigir justicia por su muerte.

“"Thank you for risking your lives to do your work, for telling the truth as you find it and for informing the world of your findings."@Belsat_Eng journalists Katsiaryna Andreyeva & Darya Chultsova are awarded PRIX EUROPA European Journalist of the Year��https://t.co/2QbETLjqH6“