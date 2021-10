Tras finalizar el concierto de la temporada de abono de la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE , llegan ‘ Las noches del Monumental’ de RTVE. Este viernes, el teatro madrileño propone una velada de música en vivo con el grupo Jorge Lujua Trio. Con canciones que van desde Mozart hasta Elvis o Tom Waits, pasando por Kurt Weill, y con un denominador común: reflejar el mundo “canalla”, cuya procedencia marginal ha generado géneros como el jazz o el tango. El concierto lo grabará RTVE para emitirlo en La 2 próximamente.

En ‘Chulerías y ternuras’, Jorge Lujua Trío propone un concierto enfocado hacia ese mundo marginal que reflejan temas de autores como Mozart, Kurt Weill, Ellington, Buarque, el maestro Alonso, Michel Legrand, Mancini o Tom Waits.

Jorge Lujua Trío se subirán al escenario del Teatro Monumental de Madrid para interpretar conocidos temas que abarcan varios géneros musicales: el aria de la ópera ‘Don Giovanni’, de Mozart, ‘Deh vieni alla finestra’; ‘Mackie Messer’ de la ‘Ópera de los tres centavos’ de Kurt Weill; ‘Do nothing till you hear from me’ de Duke Ellington; ‘Samba e amor’ y ‘Homenagem ao Malandro’ de Chico Buarque; ‘Pichi’, de Las Leandras, de Francisco Alonso; ‘Las cuarenta’ de R. Grela; ‘La putain’ de M. Legrand; ‘La Tendresse/Moon River’ de H. Giraud/Henry Mancini; ‘Trouble’ de la película King Creole, de J. Leiber y M. Stoller; ‘Soñar contigo’ de Guillén Álvarez y J. Laguna; y ‘San Diego Serenade’, de Tom Waits. Además, estrenarán la canción para trío ‘Not today’, de Sonia Mejías y Eva Guillamón.

El grupo Jorge Lujua Trío está formado por el barítono del Coro RTVE Jorge Lujua, el pianista Mario Fierro y el contrabajista Ismael Campanero.