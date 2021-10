'Obrim fil' és el debat social de RTVE Catalunya conduït per Xavier Sardà i Ana Boadas. S'emet els dijous a la mitjanit a La 1.

'Obrim fil' debat aquesta setmana sobre les herències. És una sort o una desgràcia heretar? Per què ocasionen tants conflictes? Per tractar aquestes qüestions, Xavier Sardà i Ana Boadas comptaran amb analistes, convidats i testimonis.

Xavier Sardà entrevistarà Mertixell Gabarró, advocada especialitzada en testaments i herències, amb qui parlarà de tot el que cal saber a l'hora de fer testament.

Per aprofundir en el tema, Xavier Sardà i Ana Boadas rebran al plató com a analistes l'actriu i escriptora Estel Solé i els periodistes Víctor Amela, Pilar Eyre i Antonio Baños.

A més, 'Obrim fil' també donarà veu a diferents testimonis. Ana Boadas entrevistarà Marcelo Cornellà, impulsor d'una societat sense ànim de lucre que assessora avis que se senten abandonats i no volen que els seus fills heretin ni allò que s'anomena 'la legítima'. Ens explicarà com s'ha de fer i quines proves cal aportar.

Xavier Sardà entrevistarà Josep Maria Aguilà, advocat i assessor immobiliari, i també assessor jurídic del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, que explicarà anècdotes sobre les herències.

Un altre testimoni de l''Obrim fil' és Víctor Heredero, genealogista successori, que busca hereus de grans fortunes que no han estat reclamades. Moltes persones mores sense hereus directes i sense fer testament, cosa que fa que les seves fortunes passin a mans de la Generalitat. Hi ha professionals, con em Víctor Heredero, que es dediquen a buscar parents llunyans de grans fortunes no reclamades. Cobren entre un 25 i un 40% de comissió i els hereus sovint es pensen que en realitat els volen estafar.

Xavier Sardà també entrevistarà la periodista Lorena Vázquez, gran coneixedora dels conflictes per herències dels famosos. Ens explicarà herències que han estat motiu de polèmica i han generat disputes entre familiars, com les de Karl Lagerfeld, Paquirri, Rocío Jurado i Lina Morgan.

Acabarem xerrant amb l'advocat Fernando Osuna, que s'ha encarregat de reclamar les herències de fills no reconeguts més importants dels darrers anys.