'Noms propis' és el programa d'entrevistes en profunditat de RTVE Catalunya amb convidats amb una filosofia de vida optimista i amb la capacitat de contagiar-la. S'emet els dimecres a La 2 i està dirigit i presentat per Anna Cler.

RTVE Catalunya emet aquest dimecres la visita de Quique Bassat a 'Noms propis', programa que té com a escenari el Mercantic de Sant Cugat del Vallès. El doctor és professor de recerca ICREA a l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal).

Quique Bassat és llicenciat en Medicina i màster en Medicina Tropical i Salut Internacional i Epidemiologia. Es tracta d'una de les veus de la consciència mèdica al món: és un ferm defensor de la vacunació per acabar amb les malalties infeccioses que generen virus i bacteris, més enllà de la COVID-19. Ha treballat a diversos països del tercer món lluitant contra la malària i buscant mètodes que ajudin a salvar vides dels més vulnerables. Actualment, continuen morint 400.000 persones l'any a causa d'aquesta malaltia.

En el programa ens parlarà de la importància que tenen les vacunes per erradicar malalties i ens explicarà, per exemple, que gràcies a elles, mentre ha exercit de pediatre a Barcelona, no ha vist cap cas de pòlio o xarampió. Però, en canvi, recorda un cas de diftèria en un nen que els seus pares no havien volgut vacunar.

Al llarg de la conversa descobrirem, també, qui és Quique Bassat, més enllà de la medicina. Fill del publicista Lluís Bassat, jueu, estudiant i ara patró d'Escoles del Món Unit, una institució mundial que promou l'enteniment internacional a través de l'educació.