La Orquesta Sinfónica RTVE, bajo la batuta del maestro Pablo Heras-Casado como director invitado, ofrece esta semana en el Teatro Monumental el ‘Concierto para violín y orquesta’ de Mendelssohn y la ‘Cuarta Sinfonía’ de Beethoven. El concierto del viernes podrá escucharse en Radio Clásica a partir de las 20:00 horas y se podrá ver en ‘Los conciertos de La 2 el sábado 24 de abril.

Comienza con el ‘Concierto para violín y orquesta en Mi menor, Op. 64’ de Felix Mendelssohn, la última gran obra orquestal del compositor alemán y uno de los conciertos para este instrumento que más se interpreta en la actualidad, con la violinista Leticia Moreno como solista. Se divide en tres movimientos: ‘Allegro molto appassionato’, ‘Andante’ y ‘Allegretto non troppo-Allegro molto vivace’.

A continuación, la Orquesta Sinfónica RTVE interpretará la ‘Sinfonía número 4 en Si bemol mayor Op. 60’ de Ludwig van Beethoven, situada entre dos cimas de la historia de la música, la tercera sinfonía ‘heroica’ y la quinta. La cuarta es una obra maestra de gran vitalidad y expresividad a la vez que exige virtuosismo a la orquesta y está estructurada en cuatro movimientos: ‘Adagio-Allegro vivace’, ‘Adagio, Allegro vivace-Trio’. ‘Un poco meno allegro’ y ‘Allegro ma non troppo’.

Leticia Moreno

Española de nacimiento y de ascendencia peruana, Leticia Moreno ha desarrollado una profunda relación musical con Latinoamérica y especialmente con su país de origen, donde acude actúa cada temporada

Toca un Nicolò Gagliano de 1762. Ha trabajado con directores de la talla de Zubin Mehta, Esa-Pekka Salonen, Paavo Järvi, Vladimir Ashkenazy, Yuri Temirkanov, Krzysztof Penderecki, Andrés Orozco-Estrada, Josep Pons, Juanjo Mena, Gustavo Gimeno, Peter Eötvös, entre otros. Y colaborado con la Sinfónica de Viena, Philarmonia de Londres, Mahler Chamber Orchestra, Filarmónica de San Petersburgo, Nacional de Washington, Orquesta del Mariinsky, Maggio Musicale Fiorentino, Filarmónicas de Montecarlo y Luxemburgo, Joven Orquesta Simón Bolívar, y con las principales orquestas españolas y latinoamericanas.

Alabada por la crítica por su interpretación en el estreno mundial del concierto para violín ‘Aurora’, de Jimmy López con la Sinfónica de Houston, Leticia ha actuado recientemente con la Filarmónica de Helsinki, la Orquesta Sinfónica NHK de Tokyo y la NCPA de Beijing.

En la temporada 2020/21 debutará con la Orquesta Sinfónica de Sao Paolo bajo la batuta de Josep Pons, con la Orquesta Sinfónica de la Radio de Praga, en el festival Cesky Krumlov, así como con la Royal Northern Sinfonia y Antonio Méndez. Será la artista residente de la Orquesta de Valencia y actuará con la OBC y la Academy of St Martin in the Fields

Tras el lanzamiento de su último CD ‘Piazzolla’ con la Orquesta Filarmónica de Londres, se ha convertido en un referente mundial en el repertorio del compositor argentino. Además, ha grabado ‘Spanish Landscapes’ y el ‘Concierto para violín nº 1’ de Shostakovich con la Filarmónica de San Petersburgo dirigida por Yuri Temirkanov.

