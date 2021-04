'Comando actualidad' aborda la inclusión del lobo en la lista de animales protegidos

La decisión de incluir al lobo en la lista de animales que está prohibido cazar en todo el territorio español ha reactivado el conflicto. Un debate que aborda esta semana 'Comando Actualidad'.

'Comandoi actualidad'

Las asociaciones agrarias denuncian que el cánido mató 10.000 cabezas de ganado solo en el último año. Mientras, las organizaciones conservacionistas aseguran que es fundamental proteger al lobo por sus valores ecológicos, por su singularidad, por su rareza y porque es fuente de riqueza. El último censo oficial dice que en España hay 2.700 lobos repartidos en 297 manadas. León, Asturias, Galicia y Cantabria, donde hasta ahora sí se puede cazar al mamífero y donde mayoritariamente se oponen al plan, concentran el 98% de los ejemplares. ¿Hay alternativas? ¿Es posible la convivencia entre el lobo y el hombre?

Ignacio es el presidente de la Asociación para conservación y estudio del lobo. Representa a quienes en España quieren que el cánido sea protegido. “El lobo debería estar, desde el año 2007, incluido en la lista que prohíbe su caza, tanto al norte como al sur del Duero. La Ley así lo fijó, pero nadie se ha atrevido a ejecutar la normativa”. Y añade que el número de lobos no es un problema mientras muestra a las cámaras de ‘Comando actualidad’ los dos censos oficiales. “En 26 años apenas ha habido diferencia en el número de ejemplares”. ¿Por qué no se ha aplicado esa ley? ¿Hay intereses ocultos?

La Sierra de la Culebra, en Zamora, es la zona de España con mayor concentración de lobos de Europa. En su corazón se encuentra el Centro del Lobo Ibérico, allí viven 14 lobos en semilibertad. Esther es una de las cuatro personas que los da de comer a diario. “El lobo es fundamental para el ecosistema”. “Depredan conejos, jabalíes, corzos, ciervos y eso es contribuir a un equilibrio que si no hubiera lobo se descontrolaría”. “No matan por matar, no son animales sanguinarios ni malos. La maldad y la bondad se observa sólo en los seres humanos”. Igual piensa Javier Talegón, biólogo conservacionista. Recibe casi 500 turistas al año, a los que enseña el lobo y su hábitat. “Defiendo el turismo sostenible del lobo porque atrae gente a una zona despoblada. La Culebra es el Yellowstone europeo”. “Lo primero es el animal. La solución más pacífica son medidas preventivas para que no haya que perseguir al lobo”.