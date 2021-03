Anna Manso visita aquesta setmana 'Noms propis'

RTVE Catalunya emet aquest dimecres la visita d'Anna Manso a 'Noms propis', programa que té com a escenari el Mercantic de Sant Cugat del Vallès. L'escriptora i guionista va estudiar cinema, ha escrit guions per a la televisió i també és autora de més de 40 llibres de literatura infantil i juvenil.

Arran de ser mare, va obrir un blog per explicar les seves peripècies, que després es va convertir en una col·laboració al diari ARA i després en un llibre que ara ha editat també en castellà i que es diu 'La peor madre del mundo'. Defensa que la millor manera de viure els desastres propis i aliens és amb sentit de l'humor. I ho podrem comprovar amb tot el que ens explicarà al llarg de la conversa a 'Noms Propis'.

Anna Manso explicarà anècdotes i vivències amb els seus fills. Ens recordarà que és autònoma o com ella diu "autonta", que és una mare que deixa respirar els seus fills, que no és patidora, que fins i tot durant el procés del seu divorci s'ho va agafar amb bon humor i amb el seu ex van decidir que els fills es quedarien a la casa on vivien i serien ells els que s'hi anirien canviant. Serà una estona de conversa entretinguda, divertida i també pedagògica.