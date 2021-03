RTVE Catalunya aposta pel teatre en català

Amb motiu del Dia Internacional del Teatre, aquest dissabte, RTVE Catalunya anuncia l'estrena de dos nous programes de teatre en català. D'aquesta manera, l'empresa pública aposta per promoure el sector del teatre contemporani català tant a televisió, sota el nom de 'La quarta paret', com a ràdio amb el programa 'Sala 4'.

'La quarta paret'

Pel que fa a la televisió, el nou programa oferirà quatre obres de teatre gravades per a RTVE Catalunya en un nou format audiovisual desenvolupat per Focus. Entre elles hi ha dues produccions vigents a la cartellera i les altres van presentar-se en el combat de dramatúrgia del Temporada Alta de Girona 2020.

La temàtica general de les quatre peces teatrals aborda problemes actuals. La primera d'elles, 'Els Brugarol', està dirigida per Ramon Madaula i les altres tres obres, 'Sandra', 'Puzles' i 'A l'altre barri', són de les autores Daniela Freixas, Marta Aran i Laia Alsina, respectivament.

Les quatre obres de teatre s'emetran al llarg de l'any a La 2 de RTVE Catalunya. El programa estarà dirigit per la periodista Elisabet Anglarill i es titularà 'La quarta paret' fent referència al concepte d'ús teatral quan l'actor trenca el mur que el separa de l'espectador.

