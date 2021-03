Concierto para violín y orquesta nº4 de Mozart con Tetiana Lutsyk y Rodolfo Barráez, esta semana

El tercer concierto del XXI Ciclo de Jóvenes Músicos de la Orquesta y Coro RTVE incluye el Concierto para violín y orquesta nº 4 en Re Mayor KV218 de Wolfgang Amadeus Mozart, con Tetiana Lutsyk como solista, y la Sinfonía nº 1 en Do mayor Op. 21 de Ludwig Van Beethoven. Lo retransmitirá Radio Clásica, el 26 de marzo, a las 20:00, y TVE lo grabará para emitirlo próximamente en Los conciertos de La 2.

El concierto de esta semana se encuadra en el Ciclo de Jóvenes Músicos de la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE, una plataforma de jóvenes talentos tanto en la dirección de orquesta como en la interpretación como solistas. En esta ocasión serán el maestro venezolano Rodolfo Barráez, y la violinista ucraniania Tetiana Lutsyk quienes compartan el escenario del Teatro Monumental con la Orquesta Sinfónica RTVE.

Wolfgang Amadeus Mozart escribió el Concierto para violín y orquesta número 4 en Do mayor KV 218 entre abril y diciembre de 1775, cuando desarrolló un entusiasmo por los conciertos para violín, produciendo una serie de cinco conciertos (los únicos que escribiría en su vida), incrementando constantemente su sofisticación musical. Los últimos tres (KV 216, KV 218 y KV 219), son considerados básicos en el repertorio de este instrumento. La Orquesta de RTVE deleitará al público con este concierto KV 218 con Tetiana Lutsyk como violinista solista y sus tres movimientos: Allegro, Andante cantabile y Rondó.

Estrenada en Viena en 1800, la primera de las nueve sinfonías que compuso Ludwig van Beethoven fue audaz para la época al utilizar los vientos desde los acordes de apertura y una tonalidad que no era la tónica, la de Do, sino un acorde de séptimas (Un acorde de Fa) en el allegro inicial. Además, el genio de Bonn introduce aires marciales en el primer movimiento, influido por la música de la Revolución Francesa, además de sustituir el minueto del tercer movimiento por un allegro con un rítmico trío. La sinfonía número 1 en Do mayor de Beethoven se divide en cuatro movimientos: Adagio molto. Allegro con brio, Andante cantabile con moto, Menuetto-Allegro molto e vivace y Finale-Adagio, allegro molto e vivace.

Rodolfo Barráez El director venezolano afincado en Berlín, Rodolfo Barráez, hizo su debut europeo en 2019 con la Hauptstadt Sinfonie-Orchester en la Berlin Philharmonie. En la actualidad completa sus estudios de dirección de orquesta en la Hochschule für Musik Hans Eisler en Berlín. Rodolfo es un comunicador natural de gran carisma que transmite vivacidad, sensibilidad y celo con su arte. De 2015 a 2017 fue Principal Director Invitado de la Falcón Symphony Orchestra.

Ha recibido el segundo premio en el Concurso Internacional de Dirección Siemens-Hallé de 2020, celebrado en Manchester (con invitaciones para dirigir la orquesta The Hallé), el primer premio en La competición internacional de dirección de la Universidad de México (OFUNAM) en 2018 y participó en 2016 en la prestigiosa Mahler Competition.

Entre sus futuros compromisos, además de la orquesta de Hallé y la Orquesta Sinfónica RTVE, Rodolfo Barráez dirigirá la Minería Symphony Orchestra, Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, Orquesta Filarmónica de Bogotá, Orquesta Sinfónica Nacional de México, Filarmónica de Jalisco y Filarmónica de la UNAM.

Influenciado por su propia educación como parte del Sistema bajo la guía de Teresa Hernández y José Abreu, Rodolfo está fuertemente comprometido con la educación musical y en 2019 fundó el Taller de directores Falcon, organización que nutre y apoya el desarrollo de directores emergentes a través de clases magistrales en la Universidad Nacional de Colombia y Universidad Autónoma de zacatecas, además de talleres en América Latina. Además, como parte de El Sistema Grecia y con el apoyo de la Fundación Hilti, Rodolfo proporcionó formación escénica para jóvenes músicos de comunidades desfavorecidas en Grecia.

Rodolfo comenzó su carrera como violinista y toca regularmente con orquestas como Kammerorchester Berlin, Berliner Konzertorchester y Deutschen Philharmonie Berlin Leipzig Gewandhaus y Tonhalle Zürich. Como miembro de la Orquesta Sinfónica Teresa Carreño, fue dirigido por maestros como Sir Simon Rattle, Claudio Abbado, Gustavo Dudamel en lugares como el Teatro Alla Scala de Milán, Londres

Royal Festival Hall, Festival de Salzburgo y Tokyo Metropolitan Art Space.

Rodolfo se graduó en la Hochschule für Musik Hanns Eisler, de Berín donde estudia dirección de orquesta y ópera ocn Christian Ehwald y Hans-Dieter Baum.