La copla, en 'Cachitos de hierro y cromo'

'Cachitos de hierro y cromo' se centra esta semana en la copla, un estilo que tantas veces han matado como tantas otras han resucitado. La copla no es un estilo más. Es un género que trasciende generaciones y llega actualizado hasta hoy (si no fíjate en algunos samples de C. Tangana). Quizás ningún estilo ha dado a la música española tan genuino y hegemónico esplendor.

'Cachitos' siempre ha recurrido a la copla dada la presencia infinita de sus grandes estrellas en los archivos de RTVE, pero nunca hasta ahora le había dedicado un capítulo al género. De la pluma de uno de los mayores conocedores de copla de este país, Luis Troquel (autor también del Cachitos número 1 dedicado a la música de gasolinera), desgrana en casi una hora las mejores tonadillas del género. Repasa los grandes hitos de la copla y comprueba cómo su influencia llega hasta nuestros días.

Grandes nombres de nuestra memoria colectiva se pasearán por este 'Cachitos', de la mano de Virginia Díaz: Gracia Montes, Antonio Molina, Isabel Pantoja, Manolo Escobar, Estrellita Castro, Rocío Jurado, Rafael Farina, Bambino, la ineludible Lola Flores, Juanito Valderrama, Imperio Argentina, Juanita Reina o Miguel de Molina entre muchas otras grandes estrellas del firmamento español.