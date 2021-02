Â¿'Memoria' o 'Voy a quedarme'?: el pÃºblico elige la canciÃ³n de Blas CantÃ³ para EurovisiÃ³n 2021

¿Un uptempo con un potente juego de voces que no podrás quitarte de la cabeza? ¿O una moderna balada con múltiples registros vocales cargada de emoción? Son ‘Memoria’ y ‘Voy a quedarme’, las dos propuestas de Blas Cantó para Eurovisión 2021. La decisión final está en manos de los espectadores, que tendrán que decidir en ‘Destino Eurovisión’ con qué canción representará a España en Róterdam el próximo mes de mayo.

Tony Aguilar y Julia Varela presentarán esta decisiva cita en la que Blas Cantó defenderá sobre el escenario ambos temas. Será una noche muy especial llena de sorpresas eurovisivas en la que el artista murciano compartirá grandes temas con artistas y amigos como Pastora Soler, Vanesa Martín, Edurne, Nia, Andrés Suárez, Cepeda y Roi.

‘Destino Eurovisión’ estará dirigida por Juan Luis Iborra, y contará con la realización de Gustavo Jiménez, y la colaboración de Marvin Dietmann, director creativo de la puesta en escena de Blas Cantó en Eurovisión 2021.

Blas Cantó: “Será una noche llena de emociones”

Cuando quedan poco más de 24 horas para el gran momento, Blas Cantó se muestra “nervioso pero contento”: “Se cumplen 10 años desde que estuve por primera vez en ‘Destino Eurovisión’ y han cambiado muchas cosas desde entonces. Estoy feliz, hemos hecho un gran trabajo para que la gente disfrute en casa este sábado”, afirma.

“Será una noche llena de emociones. Vamos a cantar en directo durante hora y media, y el equipo me ha prometido muchas sorpresas. No me quieren contar demasiado sobre eso”, explica.