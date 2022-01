Lotería del Niño 2021

Los técnicos del Ministerio de Hacienda -Gestha- estiman que el fisco ingresará 19,5 millones de euros por los premios del Sorteo del Niño-siempre que se vendan todos los décimos del primer y segundo premio- la misma cifra que estimó para el 2019.

La Lotería del Niño repartirá en total 700 millones de euros, de acuerdo a los datos facilitados por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae), y en esta ocasión, solo se gravan los dos primeros premios, que ascienden a 200.000 y 75.000 euros, respectivamente.

Así, los agraciados con el tercer premio recibirán 25.000 euros íntegros. Gestha ha apuntado también que los agraciados que compartan un premio superior a los 40.000 euros tendrán que pagar a Hacienda la parte correspondiente a su participación, "aunque esta sea inferior a esa cifra".

Premios que no afectan al IRPF

Esto es así porque "el gravamen se exige sobre la cuantía que supere los 40.000 euros del décimo premiado, siendo indiferente en cuanto esté participado". También han recordado que los premios no tienen ningún impacto en el IRPF de los agraciados.

Tampoco afecta para pedir becas, prestaciones de asistencia u otras ayudas públicas que dependan de los ingresos y no del patrimonio, ya que "la cuantía del premio no se incluye en la base del IRPF, aunque sí hay que incluirlo en el Impuesto sobre Patrimonio si alcanza el mínimo autonómico para presentarlo".

Por ello, los técnicos de Hacienda han vuelto a pedir al Gobierno que reponga el mínimo exento de los premios de Loterías, Once y Cruz Roja a los primeros 2.500 euros (límite vigente entre 2013 y el 4 de julio de 2018), ya que no ven ninguna justificación para que no tribute una ganancia del azar de 40.000 euros, pero si lo haga el ingreso mínimo vital o una subvención de 1.000 euros.