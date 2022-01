Una vecina de Cigales (Valladolid) ha ganado 75.000 euros con el segundo premio de la Lotería del Niño, gracias al número 03436 y, según ella, también "al karma", ya que el día de Nochevieja se encontró un sobre con 200 euros y decidió devolverlo a su dueño.

La suerte por fin se ha encontrado este martes con Laura Reinoso, de 41 años, quien en 2013 se quedó "a un solo número" de ganar 1,8 millones de euros en la Bonoloto, y quien ahora celebra "como una loca" poseer el único décimo del segundo premio del Niño vendido en el Bar Menfis, propiedad de su familia.

De hecho, minutos después de saberse ganadora, Laura estaba atendiendo tras la barra, en una mañana que la tiene "temblando" de los nervios desde que ha descubierto su suerte en el sorteo de este miércoles.

"Teníamos todos los décimos en la mesa y cuando ha salido el número han tenido que decirme que me había tocado. Me he puesto como una loca", ha relatado a Efe la ganadora, todavía nerviosa, quien "creía que iba a 'palmar' 320 euros en décimos" y al final ha ganado 75.000 con un número que le proporcionó el azar.

Lo asocia al karma, tras encontrarse un sobre en Nochevieja con 200 euros y, ante la posibilidad de quedárselo, optó por devolver el dinero a su dueño: "Me han devuelto con creces esos 200 euros", ha contado entusiasmada Laura, quien no tiene pensado derrochar la ganancia y espera administrarlo con cabeza.

Gana el segundo premio gracias a elegir el número mirando la hora del móvil También curiosa es la historia que relata un vecino de Mota del Marqués (Valladolid) que ha ganado 75.000 euros con un décimo que ha obtenido el segundo premio de la Lotería del Niño. El número lo eligió tras mirar la hora en el móvil y con un poco de ayuda de la dueña del bar. "Pedí un número a la dueña del bar, no lo tenía, así que dije que acabase en las tres últimas cifras que marcaba el reloj de mi móvil, y que las otras dos las eligiese Adela (propietaria del Bar Ruy-Wamba)", ha relatado a Efe el agraciado, Miguel González. Las 4:36 de la tarde es una hora que quedará marcada para este joven de 32 años, vecino del pueblo, y también para la propietaria del bar, por elegir los dígitos 0 y 3 que completan el número premiado. "Estamos contentísimos", ha comentado Miguel desde el Ruy-Wamba, tras ganar 75.000 euros con los que aún no ha pensado qué hacer.

Por el momento, lo primero que ha hecho es tomar algo en el bar junto a sus familiares, amigos y vecinos de Mota del Marqués, a los que ha prometido invitar a varias rondas. 01.31 min Los premios de la Lotería del Niño de 2021 reparten suerte en casi toda España

Un bar agraciado al elegir la fecha de su apertura hace 50 años El bar y administración de loterías ubicado en el número 16 del Grupo Arriberri de San Sebastián ha sido agraciado con 200.000 euros del primer premio del sorteo del niño, al haber comprado a través de máquina un décimo del 19.570, elegido precisamente este número por coincidir con la fecha en la que hace 50 años se abrió el local. El premio ha "quedado en casa" al ser comprado el billete por el padre de la titular de la administración y quien abrió el negocio hace medio siglo. En declaraciones a Europa Press, la responsable del bar, Cristina González, ha explicado que su padre fue el que eligió el número que ha sido agraciado con el gordo de la Lotería del Niño, al ser la fecha 19 de mayo del 1970 (19/05/70) cuando abrió el bar hace 50 años. Se trata de la primera vez que esta administración reparte un premio gordo de la Lotería, tras 50 años como bar y unos 40 años como administración de lotería. 01.38 min El número 19.570, un primer premio de la Lotería del Niño muy repartido

Una administración que reparte su primer gran premio: "¡Qué ganas teníamos!" La misma ilusión desprenden los propietarios de la administración de lotería D'En Sendra de Sallent (Barcelona), que ha repartido su primer gran premio en 10 años con el número 19.570, el 'Gordo' del sorteo del Niño de este miércoles: "'Qué ganas teníamos!", ha exclamado su responsable, María José Delicado, al enterarse de la noticia. Los dueños D'En Sendra son la tercera generación que se ocupa del local, que empezó a vender lotería hace una década, ha explicado Delicado en declaraciones a Europa Press. La responsable de la administración ha explicado que todavía no sabe cuántos décimos ha vendido, a qué vecinos ha vendido el número y se ha alegrado de que, además de en su local, haya tocado en otra de Sallent.

La lotera de un tercero: "En la vida había tenido una alegría tan grande" Una lotera de 68 años que ha vendido por terminal, al menos, un décimo del tercer premio de la Lotería de El Niño ha relatado con gran emoción a Efe que "nunca antes había oído el nombre" de su pequeño pueblo, Hondón de las Nieves (Alicante), por televisión, como sí ha ocurrido este miércoles al citar las localidades agraciadas. María del Carmen Mira, que cuenta con un terminal y desconoce si ha vendido más de un décimo del 05.587 (25.000 euros por boleto), es en realidad la madre de la propietaria de Comestibles Prieto pero es la más feliz por el acontecimiento. Ha explicado que su marido había encendido la televisión para seguir el sorteo y que al escuchar el nombre de Hondón de las Nieves de la pantalla le han entrado "unas ganas de llorar de alegría" que, una hora después, aún "siguen". "Nadie sabe la alegría que tengo, y eso que yo llevo otro décimo que no es el que ha salido. Era la primera vez que oía 'Hondón de las Nieves' por la televisión. ¡En la vida había tenido una alegría tan grande!", ha insistido.