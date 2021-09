El jurat dels Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia ha fet públic aquest dimarts la decisió dels guardons que entrega RNE Catalunya. 'O que arde' ha estat reconeguda com a millor pel·lícula espanyola. Antonio Bandera i Marta Nieto han estat escollits millor actor i millor actriu espanyols. El premi a la millor òpera prima ha recaigut en 'Ventajas de viajar en tren', d'Aritz Moreno. I en l'apartat internacional 'Retrato de una mujer en llamas', de Céline Sciamma, ha estat considerada millor pel·lícula, i John C. Reilly i Margot Robbie, millor actor i actriu.

Antonio Banderas en 'Dolor y gloria' noticias

'O que arde', dirigida per Óliver Laxe i participada per RTVE, és la millor pel·lícula espanyola en la 64a edició dels Premis RNE Sant Jordi. Antonio Banderas recollirà el premi a millor actor espanyol per 'Dolor y gloria', i Marta Nieto recollirà el premi a millor actriu espanyola pel seu treball a 'Madre' i 'Litus', les tres participades per RTVE. A més, la millor òpera prima d'aquesta edició és 'Ventajas de viajar en tren', dirigida per Aritz Moreno, que també compta amb la participació de RTVE.

Marta Nieto, premio a la mejor actriz de la Sección Horizontes en el Festival de Venecia rtve

En l'apartat internacional, 'Retrato de una mujer en llamas', de Céline Sciamma, ha aconseguit el premi a millor pel·lícula estrangera; i Margot Robbie, per 'Érase una vez en… Hollywood', i John C. Reilly per 'Los hermanos Sisters' i 'El gordo y el flaco', han merescut els guardons a millor actriu i actor estrangers.

El jurat, presidit per la periodista especialista en cinema de RNE Conxita Casanovas, reuneix els més representatius crítics i especialistes del setè art dels mitjans de comunicació.

Els Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia també reconeixen una trajectòria professional destacada en el món del cinema i lliuren el Premi a la Indústria, en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya. A més, per votació els oients de RNE, s'entreguen les Roses de Sant Jordi a les millors pel·lícules espanyola i estrangera. El nom dels guanyadors d'aquests premis es coneixeran més endavant, abans de la gala de lliurament que se celebrarà el proper 20 d'abril a Barcelona.