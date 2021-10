10 de la mañana. 20 de noviembre de 2019. Las cuentas de Twitter y Youtube de Playz, el canal digital joven de RTVE, han sido hackeadas. Un misterioso mensaje muestra a la cantante Ruth Lorenzo dormida, en un espacio industrial, y a un extraño arrastrándola y encadenándola a una tubería. Sobreimpresa en la imagen una cuenta atrás. Quedan 6 horas para que comience… ¿el qué?

Así arrancaba #ElGranSecuestro, un evento multiplataforma producido por RTVE en colaboración con Shine Iberia, creado y dirigido por Manuel Bartual y Modesto García, conocidos por ser los creadores de hilos de twitter de gran éxito como “Todo está bien”, “Descubrí un asesinato en Twitter” o “#RedMonkey”.

Para Fran Llorente, director de Proyectos y Estrategia Corporativa de RTVE, ha sido “una experiencia innovadora y talentosa con la que RTVE cumple parte de su misión de apostar por el talento y las historias que conectan con la gente”.

Secuestrados junto a los autores Manuel Bartual y Modesto García rtve

Alberto Fernández, director de Contenidos Digitales de RTVE, ha explicado las complicaciones del proceso y ha hecho hincapié en que “no se había hecho nunca antes e iba creciendo a medida que se desarrollaba”. “Para Playz ha sido un éxito tanto a nivel de imagen como de creatividad”.

Ana Rivas, directora de Programas de Shine Iberia, ha insistido en que “lo fundamental era que no se supiera nada durante el proceso, y lo conseguimos”.

“Ha sido cumplir un sueño”, reconoce Manuel Bartual, para quien “la conversación de Twitter es parte del formato en este proyecto, que se estaba haciendo sobre la marcha”. En este sentido, Modesto García cree que “cuando haces una historia de ficción en Twitter, que es una red social que normalmente usas para informarte, donde hay tanta polémica, la gente lo agradece”. “No puedes subestimar al colectivo Twitter, los acertijos alguien los iba a resolver súper rápido. Por eso necesitábamos algo más”.

El gran secuestro rtve

También los ‘secuestrados’ han dado su visión. “Todo podía pasar, cualquier fallo, y ver como se resolvían y tirábamos para adelante… No lo dudé”, ha dicho Ruth Lorenzo. Para Arkano “atreverse a idear esto es una genialidad”. Máximo Huerta cree que “encerrarme me ha hecho recuperar al Max que soy, como cuando era crio, sin prejuicios, sin límites. Además, he vuelvo a ver el mejor Twitter, ingenioso, interactivo, esa energía que tenía antes”. Y María Gómez ha reflexionado sobre “qué podemos hacer para motivar a la gente joven”.

#ElGranSecuestro 16.00, suena una alarma y Ruth Lorenzo despierta, asustada intenta soltarse de la tubería pero es inútil, chilla pero no hay quien le escuche. Una pantalla se enciende. Un extraño con un saco en la cabeza, el secuestrador, le comunica que deberá resolver una serie de acertijos para poder salir de la fábrica abandonada. Para lograrlo contará con la ayuda de la gente del exterior que está siendo testigo de todo desde la hackeada página de[5453023][5453017 En los siguientes días serán secuestrados el rapero Arkano y los presentadores del programa de La 1 A partir de hoy, Máximo Huerta y María Gómez. Además de la fábrica abandonada y el camerino del mago, pasarán por un siniestro hospital y una extraña sala blanca que guarda misterios en sus paredes. Durante esos días, el secuestrador les somete a innumerables pruebas y constantemente contaron los secuestrados con la colaboración del público, que siguiéndoles a través del streaming en directo en youtube, y comentando a través de twitter con el hashtag #ElGranSecuestro les mostraron cosas que desde dentro de la sala era imposible ver, investigaron en internet las respuestas a acertijos imposibles o incluso acudieron raudos a localizaciones reales, como la Plaza de la Villa de Madrid, donde el secuestrador había escondido un 8 de corazones imprescindible para resolver la prueba. Arkano fue la segunda víctima del secuestrador rtve

Los resultados: cuatro días monopolizando la conversación social Toda esta interacción transmedia provocó un aluvión de tuits de los espectadores, al principio curiosos por ver qué estaba pasando y en cuanto comenzaron las pruebas, absolutamente volcados en colaborar con Ruth, Arkano, Máximo y María. Se publicaron más de 25.000 tuits con el hashtag #ElGranSecuestro, o alguna de sus declinaciones numéricas usadas para cada día, y esto provocó que el evento fuera trending topic durante los 4 días, continuamente, desde las 16.00 que los secuestrados eran despertados, hasta que conseguían pasar de sala, al filo de la medianoche. Estos tweets tuvieron un impacto potencial de 13,5 millones de personas. Desde el 20 de noviembre, cuatro famosos fueron `secuestrados¿ rtve Los tuits de la cuenta de Playz consiguieron un volumen de impresiones fuera de lo normal, más de 2,4 millones, lo que supone un 760% superior al de cualquier otra jornada habitual. En Youtube, se alcanzaron más de 150.000 visionados (entre directo y VOD) y una actividad inusitada en el chat que acompañaba al visionado, donde los espectadores también comentaban lo que sucedía en las salas y trataban de ayudar a los secuestrados.

4 días de resumen y una entrevista final Pero esta es una fase de un ambicioso proyecto audiovisual y multiplataforma, impulsado por RTVE a través de su canal digital Playz, en colaboración con Shine Iberia. Durante la semana del 25 de noviembre, cada día se irá publicando en Playz (tanto en la plataforma como en su canal de Youtube) un resumen de lo más destacado de cada una de las jornadas de secuestro y el evento terminará el viernes 29 de noviembre a las 19:30, cuando se estrene la entrevista exclusiva de María Gómez con el secuestrador, en la que se desvelarán sus motivaciones para llevar a cabo estos secuestros, así como todos los detalles que le han llevado hasta aquí. María Gómez y Máximo Huerta completaron #ElGranSecuestro rtve

Playz y su apuesta por la innovación Para Playz, #ElGranSecuestro supone plasmar la apuesta por contenidos innovadores y nativos digitales del equipo de RTVE Digital. “Este es el proyecto más importante de Playz desde su lanzamiento hace más de dos años, ya que incluye todos los elementos que nos definen como canal: apuesta por creadores digitales, distribución libre y multiplataforma, desarrollo de contenidos transmedia de calidad e interacción activa y significativa de la audiencia”, resume Alberto Fernández, director de contenidos digitales de RTVE.

La misma filosofía con nuevos soportes Como confiesa Ana Rivas, directora de programas de Shine Iberia, “este proyecto ha supuesto un gran reto para todo el equipo. Ha tocado actualizar lenguajes y adaptar muchos elementos, pero la esencia del trabajo que desarrollamos cada día en otros formatos se mantiene: Una gran historia, una buena y sólida mecánica y los mejores profesionales para conseguir un espectáculo audiovisual que enganchara al espectador”.