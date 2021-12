Desde hace más de dos siglos los niños de San Ildefonso están ligados a la Lotería de Navidad. Pero lo cierto es que en el próximo sorteo navideño la voz de la suerte tendrá voz femenina pues habrá más niñas que niños: 14 féminas y solo dos varones.

Y aunque en el próximo sorteo las niñas de San Ildefonso son mayoría, no siempre fue así. De los 206 sorteos navideños que ha habido hasta la fecha, las pequeñas cantoras solo llevan 33 años participando en el sorteo más popular del año.

Fue el 22 de diciembre de 1984 cuando por primera vez se pudo escuchar la voz de las niñas. En aquel sorteo cinco niñas de entre 11 y 13 años se convirtieron en las "estrellas" absolutas, lo que provocó algunos "celillos" entre los niños.

"Al ser las primeras niñas de la lotería había muchísima expectación y nos quería ver todo el mundo. Nos hicieron decenas de entrevistas y fue muy divertido. Fuimos las estrellas", recuerda una de estas cinco chicas.

Y tres años después, fueron seleccionadas las cinco pioneras de la Lotería de Navidad: Adelaida, Carolina, Penélope, Esther y Mónica . No hubo antes iñas en el sorteo navideño porque se precisaba que supieran leer bien los números, y cuando las menores ingresaron en la residencia eran aún muy pequeñas para participar.

La primera vez que cantaron un 'Gordo'

Dos años después de aquel primer sorteo con niñas repartiendo suerte en el sorteo navideño, una de ellas dio por primera vez el 'Gordo'. Fue el 22 de diciembre de 1986 cuando Carolina Pellicó se convirtió en la primera niña de la historia que cantó el primer premio de la Lotería de Navidad.

Ese sorteo de Lotería de Navidad también pasó la historia por lo accidentado que fue. Una de las protagonistas dio el 'Gordo', pero se equivocó al cantar el premio. "Estaba tan nerviosa que no vi bien la bola y canté 25 millones de pesetas en vez de 250 millones y me equivoqué. No nos dimos cuenta hasta que llegamos a la mesa", recuerda Carolina.

Pero no fue la única equivocación. Otra niña confundió la bola de 120 millones de pesetas del segundo premio con una de 125.00 pesetas, correspondiente a la pedrea.