Cada año, el anuncio de la Lotería de Navidad marca el pistoletazo de salida al período navideño. Es ya todo un clásico que todo el mundo espera, como el turrón. Y desde hace cuatro años, la agencia de publicidad Leo Burnett es la encargada de sorprender con sus historias, cuya finalidad, no olvidemos, es que compremos más décimos para el sorteo del año.

De hecho, tanto la presidenta de Loterías y Apuestas del Estado, Inmaculada García Martínez, como las administraciones de Loterías coinciden que las ventas de números para el 22 de diciembre se disparan con la emisión del anuncio, que se presentó la semana pasada.

El de este año, la historia de amor con alienígena no ha dejado indiferente a nadie, como tampoco lo hicieron los otros tres anteriores firmados por la misma agencia de publicidad–el Bar de Antonio, el vigilante Justino, la despistada abuela Carmina-.

Si Leo Burnett se ha hecho cargo de las historias del anuncio más popular de las Navidades es porque ha ganado dos veces el concurso público de Loterías y Apuestas del Estado, y se le ha prorrogado el contrato otras dos veces más. “Ha sido un lujo hacer el anuncio estos cuatro años”, sentencia Juan García-Escudero, director creativo de Leo Burnett.

En Leo Burnett, pensaron que si se quería mostrar la "inmensa suerte" de encontrar a esa persona, una buena opción era hacerla venir de "otra galaxia". Así surgió la historia de la extraterrestre Danielle , que aunque algunos dicen que se parece la película protagonizada por Kim Bassinguer Mi novia es una extraterrestre, García-Escudero lo niega por completo y alega que no ha visto jamás este film.

"Llevamos varios años trabajando el concepto. El primer año fue literal con el Bar de Antonio, pero este año hemos ahondado en ello. Lo más importante de este sorteo no es la cuantía, sino el sorteo en sí, que es único, como compartir tu vida con la persona amada, porque es una suerte increíble encontrar a esa persona ", explica a RTVE.es quien está detrás de la idea de los anuncios de la Lotería de Navidad, Juan García-Escudero, director creativo de Leo Burnett.

No solo los últimos cuatro anuncios de la Lotería de Navidad tienen en común a la misma agencia de publicidad , también el lema de que "El mayor premio es compartirlo" ha sido el mismo, aunque este año le han dado una vuelta a la idea.

Lo que sí no fue casual fueron los gestos a Cataluña . "Cuando diseñamos al personaje compañero de piso de Daniel, pensamos en un chico catalán que se llamaría Eduard, para tener todo representado . En Madrid, es fácil que suceda porque es una ciudad cosmopolita. Además, dada la crisis actual, nos apreció un guiño simpático y cariñoso", asegura.

Sobre por qué se eligió Madrid como escenario , vino dado porque el protagonista era un guía en un autobús turístico, pues "no hay muchas ciudades en España que tengan un autobús turístico". Eso unido a que Amenábar le apetecía mucho rodar en Madrid, hizo que la elección fuera fácil.

El secreto mejor guardado

Y aunque se empieza a trabajar en el anuncio estrella de las navidades “poco antes del verano”, nada se sabe del mismo hasta el día en que se presenta. “Todos los que participan tienen que firmar un contrato de confidencialidad muy serio”, afirma el director creativo de Leo Burnett para explicar cómo es posible que no haya ninguna filtración antes de entonces.

Ni tan siquiera los actores que se presentan al cásting saben de qué va la historia hasta el momento en el que son seleccionados. “El guión no lo conocen, e incluso se les cambia el producto. Hasta que no son elegidos no saben nada”, asegura García-Escudero.

Mantenerlo en secreto forma parte del anuncio en sí, que despierta año a año una gran expectación.