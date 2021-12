El anuncio de la Lotería de Navidad de este año cuenta con varios Goya aunque no optaba a ningún premio. Además de su director, el laureado Alejandro Amenábar, que cuenta en su haber con nueve estatuillas, el autor de la banda sonora del 'spot' es el compositor Roque Baños, que también ha ganado en tres ocasiones este galardón.

El director de Tesis, Abre los ojos y Los otros ha confiado la música del anuncio más popular del año a Baños, con el que ya coincidió en 2015 en la película Regresión.

"La productora me hizo la propuesta. Cuando supe que Alejandro Amenábar, con el que ya había trabajado con anterioridad, iba a dirigir el anuncio no me lo pensé dos veces y acepté", explica a RTVE.es Roque Baños, quien asegura también que es "muy sencillo" trabajar con el director del anuncio.

“Ha sido un placer volver a trabajar con Alejandro #Amenábar y más aún en este anuncio tan especial para todos. Espero que lo disfrutéis mucho. https://t.co/tc2Z6T0VIu #LoteríadeNavidad“ — Roque Baños (@roquebanos) 13 de noviembre de 2017

Con la Orquestas Sinfónica de Bratislava Amenábar y Baños tuvieron claro que la melodía del anuncio debía ser "muy sencilla" y tenía que "transmitir una emoción acorde no solo con la historia del corto sino con el eslogan de la Lotería de Navidad -"El mayor premio es compartirlo"- y, por ende, del espíritu navideño". Con la idea clara y con el corto ya rodado, Baños se dejó llevar por la historia a la hora de compener. "Nunca es fácil dar con el tema que mejor funciona en una historia, pero en este caso, sí me resultó sencillo porque fue algo totalmente inspiracional tras haber visualizado el corto tan brillantemente dirigido por Alejandro", añade. Roque Baños es el compositor de la música del anuncio de la Lotería de Navidad. noticias La Orquesta Sinfónica de Bratislava fue la encargada de interpretar la banda sonora, que se grabó a principios de noviembre en el estudio 2 de la Radio Eslovaca. "He grabado muchas veces allí y sabía que el sonido de ese estudio de la Radio Eslovaca y esa plantilla de músicos sería perfecta para interpretar la banda sonora del anuncio", afirma Baños, quien dirigió desde Madrid por control remote la grabación.