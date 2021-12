13:42

En Madrid, cara y cruz de El Gordo. Mari Ángeles llevaba años jugando el 66.513 y este año no lo ha comprado. "Este año no lo he comprado porque no han hecho participaciones en la residencia. Como yo muchos abuelitos se han quedado sin esa suerte porque no se han hecho participaciones porque muchos no tienen 20 euros, no se pueden gastar ese dinero, y no pueden venir hasta la administración a comprarlo", ha asegurado a TVE.