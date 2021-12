Cuando llega el 22 de diciembre todo el que juega algún número para la Lotería de Navidad sueña con ganar el 'Gordo', pero no es un anhelo solo para los jugadores. También los niños de San Ildefonso, los que que reparten la suerte, sueñan con el ansiado premio, pero en su caso, lo que quieren es darlo, no hacerse con él.

Aunque hay pocas posibilidades de conseguir el 'Gordo', en el caso de los niños, las opciones son mayores, pues solo son 20 los que tienen 'papeletas' para conseguirlo. Llevan desde octubre preparándose para el gran día.

Primero se selecciona a los pequeños en función de sus voces y su timbre. Pero también se tiene en cuenta sucomportamiento durante el año. En noviembre y diciembre ensayan después de las clases escolares. Unos extraen las bolas de unos saquitos y las depositan en cuencos, y otros van cantando los números y los premios.

Los ensayos

"Con ganas y con fuerza, y un poco más rápido", les indica Pedro Vázquez, uno de los educadores que entrena a los niños para el sorteo más importante del año -y también para los que hay el resto del año-.

"Tenéis que echar la bola más rápido porque, si no, se pierde el ritmo. Los que extraen son tan importantes como los que cantan", advierte también Vázquez.

Cuando salga 'El Gordo', tendrán que cambiar la entonación: "Con muchas ganas. ¡Venga, que es un premio!", los anima.

"No quiero equivocarme", dice muy seria y responsable Breilyn, de 11 años, que es la primera vez que participará en el sorteo.

Pero equivocarse no es el único temor de estos pequeños niños cantores de la lotería. También el quedarse en blanco o sin voz son algunas de sus pesadillas. Para evitar perder la voz, evitan tomar alimentos fríos en los días previos. Los ensayos están justo para evitar equivocaciones o quedarse en blanco y sus preparadores tratan de animarles constantemente.

"Los intentamos motivar, no podemos infundirles tensión", asegura Manuel Martín, otro de los educadores que ayuda a los niños en los ensayos, que se realizan por las tardes, como una actividad extraescolar más.

Este año serán 11 niños y 9 niñas, todos de entre 9 y 13 años, los que cantarán el próximo 22 de diciembre. Para algunos, como el caso de Breilyn, será la primera vez. En cambio, otros ya son veteranos. Pero todos tienen la misma ilusión que es cantar 'El Gordo' y todos afrontarán con nervios ese día.

William, que tiene 13 años, es de los veteranos pues el de este año será su cuarto sorteo. Sabe bien lo que es dar 'El Gordo', ya que en 2015 lo extrajo: "Me emocioné y me puse muy alegre", recuerda. Pero no quita que quiera volver a ser quien de ese premio.