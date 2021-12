JFK, icono cultural: de Andy Warhol a Marilyn Manson

John Fitzgerald Kennedy, guapo, triunfador, carismático, mujeriego. Un cadáver hermoso asesinado en uno de los acontecimientos más impactantes del siglo XX. Uno de los presidentes más famosos de la historia de EE.UU. que, en poco más de tres años, vivió la carrera espacial, la mayor tensión de la guerra fría y la lucha por los derechos civiles. ¿Qué ha representado el icono Kennedy en la cultura durante estos 50 años?

Por un lado, es la quintaesencia del sueño americano, idealizado como cualquier fallecido. Su imagen absorbe la proyección de una América que nunca fue. Por el otro, simboliza el vacío tras la iconografía. Porque JFK es más imagen que relato, más paisaje que retrato. En cuanto a películas, por ejemplo, está, lejos de los dos presidentes más representados: Abraham Lincoln y Richard Nixon, es decir, el héroe y el villano. Lincoln fue asesinado tras completar su labor. JKF es un presidente interruptus, eclipsado por una muerte que ha ejercido más fascinación que su figura.

Ejemplo perfecto es JFK, la película de Oliver Stone que es una declaración de amor hacia Kennedy, pero en la que su personaje es prácticamente un figurante, un McGuffin tiroteado. Pero, como icono mayúsculo de su siglo, la fotografía, pintura, literatura y el cine, han retratado sus contradicciones y dibujado su magnetismo.

Fotogenia americana

Tan solo seis días antes de tomar posesión, JKF se dejó fotografiar con su mujer e hijos por Richard Avedon, el gran maestro del retrato. Seis fotografías se publicaron en el Harper's Bazaar. El resto, permanecieron inéditas hasta 2007. Era el inicio de la combinación más efectiva y glamurosa de presidente-primera dama. El propio Avedon sucumbió a los encantos de esa corte presidencial, bautizada 'Camelot' por ser el musical de Broadway preferido de JFK. "Los Kennedy y mucha de la gente a la que ellos atraían estaban llenos de promesas y orgullo como no he vuelto a ver en los políticos estadounidenses", dijo años después el fotógrafo.

El reverso irónico de tanto papel couché lo plasmó el pop-art, con obras tan importantes como Retroactive I, de Robert Rauschenberg. Como toda celebridad de los 60, JKF tuvo su serie de cuadros del inevitable Andy Warhol: Flash-November 22, 1963, realizados cinco años después del asesinato. El artista, obsesionado con el cruce entre tragedia y fama, declaró: “Era guapo, joven e inteligente, pero no me molestó mucho que muriera. Lo que me molestó fue el modo en el que la televisión y la radio programaron a todo el mundo para sentirse triste. Por mucho que lo intentaras, no podías escapar de eso”.